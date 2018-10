Ola correos bomba en EEUU: estos son los cinco "blancos" confirmados

Una ola de correos bomba se ha desatado en Estados Unidos y ya son cinco los "blancos" confirmados por las autoridades: Hillary Clinton, Barack Obama, George Soros, la cadena de noticias CNN y la representante demócrata por Florida Deborah Wasserman Schultz.

Los sucesos tienen lugar dos semanas antes de unas elecciones legislativas, que servirán de referéndum sobre el gobierno de Donald Trump y en que la balanza del poder en el Congreso podría cambiar. Todo esto en medio de un ambiente político ya crispado en torno a temas candentes como inmigración, los jueces de la Corte Suprema y la violencia sexual contra las mujeres.

El lunes se halló una bomba de tipo caño en el buzón de la finca del multimillonario y filántropo George Soros, quien reside cerca de la casa de los Clinton en Chappaqua, un suburbio de la ciudad de Nueva York .

Un día más tarde, el martes por la noche, se halló un “artefacto explosivo funcional” en la casa de los Clinton de Chappaqua. El elemento habría sido enviado por correo y estaría dirigido a la ex candidata presidencial Hillary Clinton.

El miércoles por la mañana fue el turno de los otros tres "blancos". El Servicio Secreto interceptó otro paquete, identificado como “potencial artefacto explosivo”, despachado a la oficina del ex presidente Barack Obama en Washington.

En tanto, la cadena de noticias CNN desalojó sus oficinas ubicadas en el edificio Time Warner Center en Nueva York debido a que se encontraron dos paquetes sospechosos: uno contenía un explosivo activo y el otro un polvo blanco. Según la imágenes difundidas, uno de los artefactos estaba dirigido al ex director de la CIA John Brennan y tenía como emisora la legisladora Deborah Wasserman Schultza.

Explosive devices addressed to Hillary Clinton's home, Barack Obama's home intercepted; investigators working to determine whether devices addressed to Clinton, Obama are connected to pipe bomb found in mailbox of George Soros. https://t.co/U4rVcvGxWW pic.twitter.com/VgC5re0Exg

— ABC News (@ABC) October 24, 2018