El 1% de su sueldo le costó a diputado faltarle el respeto a Daniela Vega

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados acogió la denuncia y petición de sanción que presentó en mayo pasado el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), contra el diputado Leonidas Romero (RN), por dichos contra la actriz Daniela Vega.

Romero señaló en mayo que la actriz es “un hombre. Hasta donde yo sé, no se ha operado, así que sigue siendo hombre, nació hombre, su ADN es hombre”, advirtiendo luego al Presidente Sebastián Piñera que “si usted insiste que es Daniela Vega, yo estoy equivocado, me equivoqué al apoyarlo, me equivoqué al votar por usted y voy a tener que dar un paso al costado”.

Agencia UNO

Según informó esta tarde el Movilh, la Comisión de Ética sancionó de manera unánime al parlamentario, con "un llamado al orden" y con una multa del 1% de su dieta mensual.

“Valoramos profundamente que la comisión sancione los discursos de odio contra Daniela Vega y no permita que la transfobia de Romero quede impune. Con esta señal, no solo se garantiza la dignidad de Daniela Vega, sino también de todas las personas trans en Chile”, sostuvo el vocero del Movilh, Óscar Rementería.

Reacción de Romero

El parlamentario RN señalo que, “no les gusta la forma en que defiendo mis principios cristianos y valóricos, los que no transare”, y por ello es que solicitaron se me llevara a la Comisión de Ética. Solo constate y mencione una realidad que es innegable, a lo mejor no en la forma que ellos hubieran querido, pero que no pueden ocultar, así lo ratifican documentos legales, como lo es el certificado de nacimiento de este actor. Por ello, seguiré luchando para mantener los principios cristianos de miles y miles de chilenos que votaron por nosotros y que me han llamado para darme su apoyo, porque justamente comparten lo que señale, y no tienen quien lo diga por ellos, manifestó Leónidas Romero.