A lo “Casa de Papel”: siete asaltantes con overoles rojos roban joyería y protagonizan persecución con Carabineros en Las Condes

Antes de la última temporada de la internacionalmente famosa serie española transmitida por Netflix, “La Casa de Papel”, eran ocho el total de atracadores que se disponían a asaltar la Casa de Papel Moneda y Timbre.

Esta vez, y mucho más lejos, específicamente en la comuna de Las Condes, eran siete personas quienes se disponían a robar la tienda Gucci.

Overoles

En el distrito de Lujo del Parque Arauco, Carabineros detuvo a siete individuos que vestían overoles rojos, al más puro estilo de “La Casa de Papel”.

Los ladrones portaban armas e intimidaron a los clientes del lugar para hacerse de sus bolsos y carteras.

Luego de ello, los asaltantes huyeron en dos vehículos y Carabineros se vio obligado a comenzar una persecución por las calles de Santiago donde efectuaron dispararon de ambos lados.

Los pasajeros del primer vehículo fueron interceptados en la esquina de General Velásquez con Vespucio Sur, mientras que los del segundo fueron atrapados en el sector de Costanera Norte.

Robos reiterados

No es la primera vez que esta tienda en particular sufre este tipo de situaciones. Esta vez fue el Alcalde de la comuna, Joaquín Lavín, quien se mostró preocupado respecto a la falta de seguridad y recalcó que gran responsabilidad pasa porque el guardia de la zona no estaba en su lugar en el momento del asalto.

Esta acotación, sin embargo, es negada por la empresa ya que a través de una declaración, Parque Arauco, señaló que su dotación de seguridad “se encontraba completa y en total operación al momento del hecho”.

Al comunicado también agregaron que “lo anterior permitió activar todos nuestros protocolos de seguridad, establecimos una comunicación coordinada y oportuna con Carabineros de Chile, lo que permitió acelerar la captura de los delincuentes y la recuperación de los productos robados”.