Al menos cuatro muertos deja tiroteo en sinagoga de Pensilvania

La Sinagoga de la Congregación del Árbol de la vida, ubicada en Pittsburgh, Pensilvania, se encontraba en momento de oración cuando un hombre aún no identificado abrió fuego.

Eran las 10:00, hora local, según informes policiales y pocos minutos después un fuerte contingente policial se desplegó en la zona, cercando de inmediato el lugar.

De la misma forma diversas autoridades, incluso el presidente Donald Trump, informó a través de su cuenta de Twitter la situación y las precauciones a tomar.

"Observando los eventos desenvolviéndose en Pittsburgh, Pensilvania. Fuerzas de seguridad en la escena. La gente en el área de Squirrel Hill debe permanecer refugiada. Parecen haber múltiples víctimas. Cuidado con el tirador activo. ¡Que Dios los bendiga a todos!", posteó Trump.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!

