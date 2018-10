Asciende a ocho el número de muertos en sinagoga de Pensilvania: agresor habría gritado “todos los judíos deben morir” antes de empezar la masacre

La Sinagoga de la Congregación del Árbol de la vida, ubicada en Pittsburgh, Pensilvania, se encontraba en momento de oración cuando a las 10:00 un hombre entró de manera violenta al templo gritando “todos los judíos deben morir”. Acto seguido, el sujeto descrito por las autoridades como un hombre blanco de barba, abrió fuego.

De manera preliminar se contemplaba un número de cuatro muertos. Sin embargo la cifra no sólo subió sino que se duplicó en cosa de minutos, según medios norteamericanos.

Según medios estadounidenses, tres de las víctimas habrían muerto en el primer nivel de la sinagoga, otras cuatro habrían fallecido en el sótano y al menos otra persona habría muerto en el edificio.

Adicionalmente tres policías habrían recibido disparos, pero no hay conocimiento de su estado en la actualidad.

El causante del tiroteo fue puesto bajo custodia, luego de batirse a balazos con la policía.

El área aún permanece cerrada y las autoridades le piden a los residentes de la zona que no salgan de sus casas por el peligro. Además, la Universidad Cernegie Mellon, ubicada cerca del área del tiroteo, también fue puesta bajo llave.

De la misma forma diversas autoridades, incluso el presidente Donald Trump, informó a través de su cuenta de Twitter la situación y las precauciones a tomar.

"Observando los eventos desenvolviéndose en Pittsburgh, Pensilvania. Fuerzas de seguridad en la escena. La gente en el área de Squirrel Hill debe permanecer refugiada. Parecen haber múltiples víctimas. Cuidado con el tirador activo. ¡Que Dios los bendiga a todos!", posteó Trump.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018