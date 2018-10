Pero no firmamos el tratado de Escazú: Chile suscribe compromiso para evitar que los plásticos se conviertan en basura

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, suscribió hoy, en el marco de la Conferencia Our Ocean, que se realiza en Bali, Indonesia, el Compromiso Global para una Nueva Economía de Plásticos (New Plastic Economy Global Commitment).

La iniciativa es de la Fundación Ellen MacArthur, en colaboración con Naciones Unidas, y busca promover la transición hacia una economía circular para los plásticos, que busca que estos sean siempre reciclables y, de ese modo, evitar que se conviertan en residuos.

Compromiso global

Los signatarios de este compromiso global se convierten en parte de una red de líderes de empresas y gobiernos, quienes reciben un reconocimiento mundial como pioneros en el cambio hacia una economía circular para los plásticos. Entre los países que también son parte de esta iniciativa se encuentran el Reino Unido, Francia y Australia.

A la fecha, más de 290 organizaciones, que producen el 20% de todos los envases de plástico en el mundo, han firmado este compromiso, que busca crear una "nueva regla" para estos envases.

Objetivos a corto plazo

Los objetivos se revisarán cada 18 meses y serán cada vez más ambiciosos. Las empresas que firmen el compromiso publicarán datos anuales sobre su progreso para ayudar a impulsar el proceso y garantizar la transparencia.

“El objetivo de participar en Our Ocean es compartir experiencias con países y organizaciones líderes en el cuidado del medio ambiente y en el resguardo del ecosistema marino”, afirmó el ministro.

“Estamos aquí para conocer lo que están haciendo en el resto del mundo para resguardar nuestros océanos y combatir el cambio climático. Estos son objetivos clave no sólo para el bienestar de los chilenos, sino también para que nuestro país avance hacia un camino de desarrollo sustentable”, agregó.

Invitación ciudadana

Además, destacó que “la política exterior debe tener resultados y beneficios concretos para nuestros ciudadanos. Queremos invitar a los chilenos a ser parte de la conservación oceánica y destacar la relevancia que hoy tiene nuestro país a nivel internacional en esta materia”.

En el marco de su participación en Our Ocean, el ministro participó –además- en el evento de Alto Nivel “Share Experiences and Opportunities for Securing Climate Goals Through Building Ocean Resilience” (Compartir experiencias y Oportunidades para asegurar los objetivos climáticos mediante el aumento de la resiliencia de los océanos).

En este marco, Ampuero estuvo cargo de guiar el diálogo junto a Susan Ruffo de la Fundación Ocean Conservancy.

Posteriormente, se trasladó hasta el Nua Dusa Convention Center donde participó de la inauguración oficial del evento Our Ocean, que fue liderada por el Presidente de Indonesia, Joko Widodo.

Al final del día sostuvo una reunión de trabajo con el CEO de la ONG de Oceana, Andy Sharpless y un encuentro bilateral con la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega, Ine Eriksen.

“Durante la jornada hemos recibido una serie de reconocimientos por el rol de nuestro país, estamos orgullosos de lo que hemos logrado en materia de preservación de océanos y sabemos que podemos avanzar más”, concluyó el canciller.