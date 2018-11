No es ciencia ficción: un iceberg en forma de ataúd a la deriva listo para fundirse en el lugar donde los icebergs van a morir

Esto podría ser una escena de una película espeluznante. Pero la realidad es igual de morbosa para este iceberg en forma de ataúd. Después de 18 años en el mar, el B-15T ha entrado en una región donde los icebergs antárticos van a morir.

El 23 de septiembre de 2018, cuando un astronauta en la Estación Espacial Internacional tomó esta fotografía, el iceberg B-15T ya había dejado el Océano Austral. Fue descubierto en el Atlántico sur entre las islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur. La segunda imagen muestra una vista amplia, adquirida el mismo día por el espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS) en el satélite Terra de la NASA. Se sabe que los icebergs como este se derriten rápidamente a medida que avanzan hacia el norte en aguas más cálidas.

Adieu, dear B-15T! After 18 years at sea, the coffin-shaped #iceberg has entered a region where Antarctic icebergs go to die. https://t.co/x5Xc3Nxjs4 #NASA #Antarctica #ice #HappyHalloween ⚰️🕷️⚰️👻⚰️🎃⚰️🧙‍♀️⚰️🕷️⚰️👻⚰️🎃⚰️🧙‍♀️⚰️🕷️⚰️👻⚰️🎃⚰️🧙‍♀️ pic.twitter.com/gmFfDkZmBt

El viaje de B-15T a este cementerio de iceberg ha sido largo. Su berg principal (B-15) se separó de la plataforma de hielo de Ross en marzo de 2000. Se fracturó con el tiempo en bergs más pequeños, muchos de los cuales continuaron conduciendo la Corriente Antártica Costera (en sentido contrario a las agujas del reloj) alrededor de la Antártida.

A finales de 2017, el giro del Mar de Weddell había redirigido el B-15T desde su casi circunnavegación y había enviado el iceberg hacia el norte. Esta tercera imagen fue adquirida en octubre de 2017 por MODIS en el satélite Aqua de la NASA. Muestra el iceberg cuando estaba cerca de la Isla Elefante, una roca helada situada a unos cientos de kilómetros al norte-noreste de la punta de la Península Antártica.

