¿Obra divina? Escenario se desploma en plena "bendición" sobre político argentino

Un aspirante a la presidencia argentina, Alfredo Olmedo realizó este sábado un acto donde fue bendecido por un pastor evangelista y al momento de finalizar la actividad, la tarima se vino abajo con todas las personas encima.

El diputado Alfredo Olmedo decidió comenzar desde ahora su campaña electoral por la presidencia de Argentina que tendrá como fecha el año que viene.

Olmedo es un político de tendencia conservadora cristiana que espera seguir los pasos del recién electo presidente en Brasil, Jair Bolsonaro.

El legislador argentino visitó una Iglesia Universal de una provincia sureña donde protagonizó un ritual especial de cara a sus aspiraciones políticas.

Rodeados de varias personas, el diputado se ubicó en el centro de la tarima y recibió una oración por parte del Pastor de la iglesia evangélica.

"No van a poder borrar la memoria de tu nombre de esta Nación. No van a poder borrar los principios y valores cristianos de esta Nación y no se van a meter con nuestros hijos porque nosotros nos levantamos como leones y como leonas para defender a nuestros hijos", expresaba el pastor dentro del templo, mientras Olmedo escuchaba atentamente con los ojos cerrado recibiendo la bendición teniendo las manos de varios fieles apoyadas sobre el aspirante.