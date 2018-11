Por "racista" e "insensible": un grupo de medios dejan de transmitir anuncio de Donald Trump

NBC, Fox News Channel y Facebook se unieron a CNN en rechazo a un anuncio de campaña del presidente Donald Trump en el que aparece un inmigrante mexicano condenado por el asesinato de dos policías.

Los medios de comunicación a informaron el lunes que dejarán de transmitir el video por considerarlo "racista" e "insensible".

Difundido por primera vez la semana pasada, el anuncio contiene imágenes de Luis Bracamontes, un migrante mexicano que había sido deportado en dos ocasiones previas y que fue sentenciado a muerte en California por el asesinato de dos policías. Se le ve sonriendo durante una comparecencia en la corte y diciendo: “Pronto me escaparé y mataré a más”.

Una versión previa de la pauta decía, sin evidencia, que “los demócratas le permitieron entrar a nuestro país”. La declaración fue borrada para la versión actual.

Pero en la nueva se muestra a una muchedumbre sacudiendo un cerco, en un intento aparente de derribarlo, y finaliza con la frase: “Trump y los republicanos están volviendo a Estados Unidos seguro otra vez”.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2018