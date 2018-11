Plan de retorno voluntario: 176 haitianos regresan a su país en avión de la Fach y Gobierno descarta que programa sea una "deportación maquillada"

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, negó que el programa de regreso voluntario a Haití sea una forma de deportación maquilllada, y llamó a las personas que critican el proceso a informarse. También reveló que el Gobierno de Colombia pidió ayuda para sus ciudadanos que quieren retornar a su país.

Ubilla dio inicio al proceso en el gimnasio municipal de Estación Central, donde supervisó el preembarque de los primeros 176 haitianos inscritos para el vuelo del avión de la Fach que despegará alrededor de las 9 horas desde el Grupo 10 de Pudahuel.

Se trata de la misma nace que usa el Presidente Sebastián Piñera en sus viajes de larga duración al exterior y que tiene capacidad para 200 personas. El vuelo a Puerto Príncipe se estima que tarde aproximadamente 10 horas.

“Se está dando cumplimiento al primer vuelo de regreso voluntario de ciudadanos haitianos que, no habiendo podido adaptarse a la realidad nacional, dado que sus expectativas no fueron cumplidas, solicitaron formalmente al Gobierno ayuda para poder regresar a su país”, señaló Ubilla.

Explicó que se trata de hombres y mujeres, sin niños, que “no han podido cumplir su sueño de un desarrollo y un futuro en nuestro país”. En el gimnasio municipal contaron con la ayuda de aspirantes de la PDI de nacionalidad haitiana que oficiaron como traductores.

El subsecretario también informó que hasta el lunes había 1.087 inscritos en el programa que están siendo evaluados, que no tengan situaciones pendientes con la justicia y que sus documentos estén al día.

Añadió que el programa continuará mientras haya demanda de estos ciudadanos y, en ese sentido, indicó que “tenemos solicitudes de otros países, principalmente de Colombia, que nos ha dicho que les gustaría que el Gobierno los ayude a regresar a su país”.

Consultado si se trata de una deportación maquillada, respondió que “les pediría que entrevisten a los ciudadanos haitianos, creo que han dado testimonios muy claros respecto a su interés personal y voluntario de regresar a Haití”.

“Aquellos que critican han criticado todo el proceso migratorio, no sólo de regreso asistido y humanitario a Haití, sino que todo el proceso implementado por el Presidente Piñera. Recordemos que en abril, cuando el Presidente anunció la regularización migratoria, hablaron de que no íbamos a ser capaces, que era una forma de generar listas para poder expulsar, ninguna de esas cosas han sucedido”, añadió.

“Yo les pediría a aquellas personas que critican, que primero se informen, acá existe un Gobierno que ha tomado en serio la política migratoria, ha hecho todo lo que corresponde en una política moderna migratoria y la prueba de eso es lo que está sucediendo en el día de hoy”, agregó.

Acerca de la exigencia de no regresar a Chile en 9 años, Ubilla dijo que “el esfuerzo que hace el país de financiar vuelos con estas características requiere por parte del que lo usa un compromiso de no regresar, porque si no sería un ingreso y salida permanente con financiamiento del estado”.

Además, aseguró que el costo es bastante menor de lo que sale en un avión comercial, por costos de combustibles y las tasas de embarque asociadas.

Consultado por qué el Gobierno no hizo un esfuerzo mayor para que los sueños de estos migrantes se cumplieran, señaló que “la respuesta es muy clara, el Gobierno anterior, durante los últimos años, ingresaron aproximadamente 150.000 haitianos al país, esa es una gran cantidad de personas que la economía chilena no es capaz de absorber”.

“Estamos hablando de que al momento de hoy hay 1.087 inscritos de un total de 150.000 por lo cual la dimensión de los que sí están en Chile desarrollando su proyecto de vida es mucho mayor”, enfatizó.

Asimismo, indicó que los interesados en el regreso pueden inscribirse en las ventanillas de Chile Atiende y que los requisitos son llenar un formulario voluntario en una notaría que es gratuito, donde declara su interés de regresar a Haití; tener los documentos al día y finalmente no presentar situaciones pendientes con la justicia chilena.

Finalmente, acerca de las visas de reunificación familiar, informó que hasta la semana pasada se habían entregado 40 en Haití y que ya empezaron a llegar a Chile los primeros parientes, hijos y parejas de personas que ya están con residencia en nuestro país.