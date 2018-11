Los comentarios racistas con los que Sinéad O'Connor incendió Twitter

Hace unos días la cantante irlandesa Sinéad O'Connor reveló a sus seguidores su conversión al islam y que su nuevo nombre es Shuhada' Davitt.

Tras una serie de publicaciones en Instagram, en las que las que se mostró susurrando, la intérprete endureció el tono en Twitter. "Lo lamento muchísimo. Lo que voy a decir es algo tan racista que nunca pensé que mi alma pudiera sentirlo. Pero, en verdad, nunca más quiero volver a pasar tiempo con los blancos (si así se llama a los no musulmanes). Ni por un momento, por ninguna razón. Son asquerosos", disparó.

I'm terribly sorry. What I'm about to say is something so racist I never thought my soul could ever feel it. But truly I never wanna spend time with white people again (if that's what non-muslims are called). Not for one moment, for any reason. They are disgusting.

