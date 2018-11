El desordenado primer vuelo del "Plan Retorno a Haití": avión partió con menos pasajeros y 53 llegaron sin invitación

Más enredado que el cable de los audífonos. Así de confuso fue el contexto en el que se desarrolló el primer vuelo del "Plan Retorno Humanitario" que permitió que 160 de los 176 ciudadanos haitianos convocados por el proyecto, abandonaran Chile para regresar a su país. Ello pues al punto de salida llegaron incluso personas que no habían sido llamadas y otros, afirman, recibieron un mensaje erróneo.

Todo comenzó en la mañana de este miércoles a eso de las 07:00 en el Polideportivo de Estación Central. A esa hora y en ese lugar se convocó a 175 haitianos elegidos para retornar a su país en un Boeing 767 de la Fuerza Aérea. Se les avisó que una vez que abordaran el avión, no podrían regresar a Chile por ningún motivo, durante al menos nueve años. En total, fueron 160 los que se presentaron: 130 hombres y las restantes 30 eran mujeres.

53 haitianos confundidos

53 haitianos llegaron sin tener invitación y no pudieron volar / Agencia UNO

Pero ellos no fueron los únicos que se presentaron en el lugar. También hubo 53 haitianos que llegaron ahí, indicando que habían recibido un mensaje para presentarse en ese lugar. ¿El problema? No había cupo para ellos, pues algunos ni siquiera cumplían todos los requisitos para estar ahí, al menos no a la fecha.

A través de un comunicado, la subsecretaría del Interior indicaron que, ante la confusión que se generó en el recinto deportivo, "se levantó un catastro en horas de la madrugada por personal del Gobierno Regional".

Con este trámite se pudo identificar que de los 53 haitianos que llegaron ahí acusando haber recibido un mensaje, pero "siete no estaban inscritos en el programa; 32 estaban inscritos pero aún no son aprobados sus casos por no tener el informe de la PDI, por lo tanto jamás fueron llamados; y 14 tenían el informe de la PDI pero no fueron llamados porque no viven en la RM, ni en Valparaíso ni en O'Higgins".

El texto indica que además hubo dos ciudadanos más que sí estaban convocados pero "llegaron tarde, posterior a las 08:15, y ya los buses estaban saliendo al aeropuerto".

Mensaje no oficial

En ese sentido, la teoría que maneja la subsecretaría del Interior es que el mensaje que recibieron los 53 ciudadanos que llegaron por las suyas al punto de convocatoria era uno no oficial, nacido de un origen desconocido.

"Se revisaron todos los mensajes de texto y tenemos certeza que sólo a dos de los ciudadanos, (los últimos dos que llegaron tarde) les mandamos el mensaje. El resto obtuvo el mensaje SMS por medios no oficiales que no guardan relación con el DEM", finaliza el comunicado.

Positivo balance después de todo

Cabe mencionar que, a pesar de estos hechos, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, hizo un balance positivo del plan piloto.

"Como gobierno estamos satisfechos de abrir esta oportunidad humanitaria", escribió en su cuenta de Twitter.