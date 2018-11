Trump desata toda su furia: amenaza a los demócratas de no negociar si van contra él

Esfuerzos comedidos para legislación bipartidista. Una campaña agresiva para definir y demonizar a los nuevos líderes de comisiones en el Congreso. Más insultos y ataques políticos del presidente Donald Trump.

Con los demócratas tomando el control de la Cámara de Representantes, los republicanos por primera vez en la era de Trump no tienen dominio absoluto de todas las ramas del gobierno federal. Y esa realidad nueva en que se ve Washington ahora representa claros retos para la Casa Blanca, aunque también algunas oportunidades políticas. Los asistentes han estado preparándose tras bambalinas para ese resultado desde hace semanas y ahora redoblarán sus trabajos antes de que el Congreso reanude sesiones en enero.

El primer paso casi seguramente les corresponde a los demócratas. Con su recuperación de la cámara baja impulsada por la energía anti Trump de sus partidarios, los demócratas enfrentan ahora expectativas de sus constituyentes de castigar a Trump, usando sus nuevos poderes para lanzar una serie de investigaciones de asuntos como los negocios del presidente y potencial corrupción de miembros del gabinete, al tiempo que tratar de obtener las declaraciones fiscales de Trump.

Pudiera además existir mayor presión para un juicio político a Trump, aunque las probabilidades de impugnarlo son remotas dado que los republicanos controlan el Senado. Trump está listo para esa pelea.

El presidente advirtió a los demócratas el miércoles sobre las consecuencias de pasar su tiempo investigando a su gobierno. Trump advirtió que si los demócratas toman esa decisión, solicitará al Senado republicano que investigue a los demócratas, señalando las "filtraciones" y "muchas otras cosas". "Todo lo que vas a hacer es terminar de un lado a otro y de un lado a otro, y dos años van a ser más tiempo", y no habremos hecho nada, dijo Trump."Podemos investigarlos, ellos pueden investigarlos y luego podemos investigarlos y luego iremos de un lado a otro".Pero el presidente predijo que se beneficiará políticamente si los demócratas se centran en investigar a su administración y dicen: "Creo que soy mejor en ese juego que ellos".

"¿Me van a hacer un 'impeachment' por haber logrado mejorar la economía como ningún presidente antes? Esta gente que dice que van a hacer un 'impeachment' están locas". dijo.

Así se le vio al presidente de los Estados Unidos en la rueda de prensa tras las elecciones legislativas de los EEUU.

El momento más álgido de esta rueda de prensa lo protagonizó cuando un periodista de CNN, Jim Acosta, y quien de una forma muy despectiva lo obligó a sentarse tras hacerle una pregunta. "Deja el micrófono… Te diré una cosa, la CNN debería estar avergonzada de sí misma por tenerte a ti trabajando para ellos. Eres un maleducado, una persona terrible", dijo furioso Trump.

Watch this extremely heated exchange between President Trump and CNN's Jim Acosta in which Trump walks away from the podium, then tells Acosta he's a 'rude, terrible person' pic.twitter.com/PjoJSUAhyT

— NowThis (@nowthisnews) November 7, 2018