"Ha muerto un héroe porque entró para salvar vidas”: el policía que fue abatido al enfrentarse con el tirador de California

Trece personas murieron el miércoles cuando un pistolero abrió fuego contra una multitud que celebraba una “noche universitaria” semanal en un bar de country en el Sur de California. La primera víctima fatal fue un policía héroe que perdió la vida al intentar enfrentarse con el atacante.

El sargento Ron Helus fue el primer agente en entrar al lugar de los hechos. Junto a un patrullero de tráfico que se encontraba cerca del lugar fueron los primeros en responder a varias llamadas a los servicios de emergencia y llegaron al Borderline Bar & Grill en Thousand Oaks alrededor de las 11.20 de la noche, señaló el jefe de la policía del condado de Ventura, Geoff Dean.

Consciente del gran desafío que enfrentaría conversó con su esposa, le dijo que la amaba y tuvo que terminar con la llamada, según detalla Infobae.

Helus, que tenía 29 años de experiencia en el cuerpo policial, fue abatido de forma inmediata con varios disparos, dijo Dean. El patrullero limpió el perímetro, logró sacar el cuerpo del oficial fuera del local y esperó hasta la llegada de un equipo Swat y muchos otros agentes.

El veterano policía, que falleció rumbo a un hospital, estaba casado, tenía un hijo y había pensado jubilarse el próximo año, según dijo su superior, que se emocionó con lágrimas varias veces mientras habló sobre el sargento, con quien también le unía una profunda amistad.

“Ron era muy trabajador, era un sargento que estaba totalmente comprometido”, confesó Dean, añadiendo que “esta noche, como le dije a su esposa, ha muerto un héroe porque entró para salvar vidas”.

Para cuando entraron en el bar de nuevo, los disparos habían cesado. Encontraron los cuerpos sin vida de doce personas, incluido el del pistolero. Dean señaló que no estaban claras las circunstancias de la muerte del atacante y que se desconocían su identidad y motivación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la labor del oficial Helus a través de su cuenta de Twitter.

"Del mismo modo, el tirador está muerto junto con el primer oficial de policía que entró en el bar… Gran valentía mostrada por la policía. La patrulla de la carretera de California estaba en escena en 3 minutos, con el primer oficial que entró y murió tras varios tiros. El sargento del Sheriff murió en el hospital", indicó.

I have been fully briefed on the terrible shooting in California. Law Enforcement and First Responders, together with the FBI, are on scene. 13 people, at this time, have been reported dead. Likewise, the shooter is dead, along with the first police officer to enter the bar….

