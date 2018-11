¿Drogan o no a sus cachorros para convertirlos en expertos antinarcóticos? Así respondió Carabineros

Este viernes el Presidente Sebastián Piñera subió a su cuenta de Instagram un video donde destaca el trabajo de la división canina de Carabineros. Acariciando a un ejemplar ya mayorcito, intentó darle la instrucción de que se sentara pero no hubo caso. "Parece como si fuera mi nieto, no me hace caso ni por casualidad", dice entre risas. No obstante, a lo largo del video también dejó al descubierto una de las eternas preguntas en torno a los perros que trabajan con la policía uniformada. ¿Los drogan o no?

La pregunta fue respondida por el teniente Manuel Lillo de la Escuela de Adiestramiento Canino de Carabineros. Sin embargo, antes que eso, el uniformado partió con una breve presentación de la unidad e indicó que en estos momentos cuentan con 200 ejemplares, entre adultos y cachorros.

Presentación de la unidad

Ejemplares de la Escuela de Adiestramiento Canino en la Parada Militar de 2018 / Aton Chile

"Ellos son expuestos a ruidos como música clásica, frenar un vehículo, ver frenar buses en el Transantiago para el momento en que les toque a ellos ejercer su labor policial, puedan ejercer de la mejor forma posible", detalló el teniente Lillo, a modo de introducción.

En esa línea agregó que los perritos que tienen "se utilizan en la especialidad de detección de drogas, búsqueda de personas y detección de explosivos".

Ya, pero, ¿los drogan o no?

Fue ahí cuando le preguntaron. "¿Ustedes drogan a los perros?"

La respuesta fue categórica. "¡Es un mito!"

"Nuestros perros son adiestrados en forma permanente con "pseudos" que asimilan ser la droga real, para que ellos puedan asociar el olor sin que puedan percatar lo que están haciendo, sino que ellos en todo momento están jugando con su juguete y así van asociando el olor del pseudo en forma permanente", sentenció el teniente, despejando así una incógnita que siempre es difícil de hallar.