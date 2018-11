Defensor de Cheyre tras condena por crímenes contra los DDHH: "El general del 'nunca más' es inocente"

Este viernes se condenó por primera vez en Chile, desde el regreso de la democracia, a un comandante en jefe (R) del Ejército por crímenes de Lesa Humanidad: Juan Emilio Cheyre recibió tres años y un día de libertad vigilada por encubrimiento de 15 homicidios ocurridos en la Caravana de la Muerte.

La pena dictada por Mario Carroza también afectó a otros 10 militares en retiro, todos vinculados al paso de la Caravana por La Serena en octubre de 1973.

Defensa reaccionó

Comunicado del abogado de Juan Emilio Cheyre, Jorge Bofill

Tras la información de la pena, la defensa de Cheyre no tardó en reaccionar. A través de un comunicado, el abogado Jorge Bofill no tuvo reparos en presentar su molestia.

"No estamos satisfechos con el fallo. Juan Emilio Cheyre es inocente y cualquier otra decisión es injusta”, indicó Bofill.

No fue todo, agregó que trabajarán por conseguir un resultado distinto de parte la Justicia. “Hemos dicho e insistiremos en ello: el general que devolvió el Ejército a todos los chilenos, el general del ‘nunca más’, es absolutamente inocente”, reiteró el abogado.

Argumentos

Entre los argumentos que usó el abogado para fundamentar su tesis se encuentra la tesis que Cheyre “no tenía ni tropa ni mando, que no era parte de la comitiva y que, a sus cortos 25 años, no supo, no actuó ni avaló los hechos”, de la Caravana de la Muerte.

“Para llegar a la comandancia en jefe del Ejército, don Juan Emilio Cheyre fue investigado en profundidad. Y en este proceso, que hoy lo condena, se le negó incluso su derecho a que el ex Presidente Ricardo Lagos pudiera declarar como testigo de esa designación informada. Este fallo es una muestra de la debilidad procesal del antiguo sistema de justicia criminal, que ya fue reformado”, sentenció el abogado.