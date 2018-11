“A la presidencia hay que respetarla”: Trump vuelve a insultar a periodistas e insiste en que video de reportero no fue alterado

El presidente Donald Trump insistió este viernes en que el video dado a conocer por la Casa Blanca sobre la "violenta" interacción entre un reportero de CNN y una pasante de la Casa Blanca no fue alterado y pareció amenazar con revocar las credenciales de prensa de otros reporteros.

En la misma línea, Trump aseguró que el video distribuido por la secretaria de Prensa Sarah Huckabee Sanders era simplemente un "close up" y "no fue manipulado”.

"Nadie lo manipuló. Es simplemente un close-up”, dijo Trump, que luego atacó verbalmente al reportero por hacer la pregunta y lo llamó “deshonesto”.

Una comparación cuadro por cuadro con un video de la agencia Associated Press del mismo incidente muestra que el video tuiteado por Sanders acelera el movimiento del brazo del reportero Jim Acosta cuando hace contacto con una pasante de la Casa Blanca – al parecer – para hacer que el gesto se vea más amenazador.

En declaraciones de este viernes, Trump defendió la decisión de su gobierno de revocar la credencial que le permite al corresponsal de la CNN visitar los terrenos de la Casa Blanca.

"Él es un tipo muy poco profesional. No pienso que es una persona inteligente, pero habla muy alto”, les dijo Trump a reporteros en un tenso intercambio de 20 minutos antes de partir en viaje a París para una ceremonia de conmemoración de la Primera Guerra Mundial.

"A la presidencia hay que respetarla”, sentenció.

Trump dijo que no había decidido aún si el pase de Acosta sería restaurado e insinuó que “pudiera haber otros” perdiendo sus credenciales.

En la instancia denigró a varios de los reporteros congregados en los jardines de la Casa Blanca; dijo que uno hizo “una pregunta estúpida” y llamó “muy desagradable” y “fracasada” a April Ryan, corresponsal de la Urban Radio Netwoks.

Ryan, que contribuye además para la CNN, tuiteó en respuesta: “Amo este país y tengo el mayor respeto por la Oficina del Presidente. Continuaré haciendo las preguntas que afectan a Estados Unidos, a todo el país”.

I love this country and have the most respect for the Office of the President. I will continue to ask the questions that affect America, all of America.

— AprilDRyan (@AprilDRyan) November 9, 2018