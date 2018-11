"Fea, gorda y sucia", así era como la princesa Diana se refería a su rival, Camilla Parker

View this post on Instagram

#NEW Camilla, Duchess of Cornwall, alongside her husband, Prince Charles of Wales, received some gifts, including a colorful Kente scarf, while at a Durbar and Tea with the Asantehene at Manhiya Palace, in Kumasi, Ghana, on November 4, 2018.