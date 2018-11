Boric responde a las críticas de Chile Vamos por encuentro con Palma Salamanca: “La UDI fue en caravana a ver a Pinochet en Londres”

El diputado del Movimiento Autonomista Gabriel Boric fustigó las críticas en su contra luego de que este domingo se conociera que se reunió con Ricardo Palma Salamanca en Francia, el ex frentista condenado por el crimen de Jaime Guzmán.

La respuesta del parlamentario del Frente Amplio, se dio luego de que el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, expresara en su cuenta de Twitter que Boric era "doble estándar". "Es completamente indignante e inaceptable. Reunirse con el asesino y prófugo de la justicia chilena revela su desprecio por la real defensa de los derechos humanos", publicó la figura de la UDI en su Twitter.

A lo que Boric respondió: “Tu partido entero fue en caravana a visitar al dictador Pinochet y a rendirle honores mientras estaba detenido en Londres por crímenes contra la humanidad. Yo he condenado asesinato sin matices. No me vengas a hablar de doble estándar", enfatizó a través de la misma red social.

El Frente Amplio lo defiende. Por ejemplo, el diputado del Partido Humanista Tomás Hirsch aseguró que "Boric está en todo su derecho" de reunirse con el ex frentista y afirmó que "no le veo el drama que le están poniendo algunos", consigna hoy Cooperativa.

"Creo que todavía no está prohibido reunirse con cualquier persona en cualquier país", ironizó, apuntando que "una cosa es que Palma Salamanca esté condenado por la justicia chilena, y otra que se pueda reunir en un viaje y tener un diálogo en relación con un tema que a él (Palma Salamanca) le estaba interesando, que era justamente su petición de asilo".

"Y si eso le parece a la UDI que es un asunto que está prohibido, entonces que hagan las demandas correspondientes en los tribunales", emplazó.