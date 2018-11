"Merece ser destituido": José Antonio Kast arremete con todo contra Boric por su reunión con Salamanca

El ex candidato presidencial de derecha se fue con todo contra el diputado por el Frente Amplio Gabriel Boric, luego de que este domingo se conociera que mantuvo una reunión en Paris con el ex frentista Ricardo Palma Salamanca, condenado a cadena perpetua por el asesinato del ex senador UDI Jaime Guzmán.

"Diputado Gabriel Boric se reunió con el terrorista que asesinó a Jaime Guzmán, condenado a dos cadenas perpetuas y prófugo de la justicia. Su acto es un agravio para las leyes y el honor de Chile. Merece ser destituido de acuerdo a lo que dispone la Constitución # antipatriota", escribió Kast a través de redes sociales.

El fundador de Acción Republicana indicó que si la Ley de Lobby o la Ley de Transparencia no pueden evitar que el Diputado Gabriel Boric se reúna con un asesino prófugo, no sirven de nada".

"Durante meses ocultó este encuentro y usó los medios para favorecer su causa. Nuestra democracia ha sido gravemente dañada".

Kast también cuestionó el lugar de donde el diputado del Frente Amplio sacó dinero para realizar el viaje. "¿Por qué los chilenos tendríamos que pagarle el gustito de rebeldía a quien no tiene ningún respeto por la Constitución, la ley y los Tribunales de Justicia?"

Este domingo, Boric detalló en una entrevista con La Tercera, que se reunió con Salamanca para "escuchar su historia". La cita se llevó a cabo antes de que Francia le otorgara asilo político.