¿Qué tan efectivas son las campañas contra la violencia a la mujer?

Durante la semana pasado el ministerio de la Mujer y la Equidad de Género lanzó la campaña nacional “No lo Dejes Pasar”, que busca contribuir a un cambio cultural en el país y comprometer a todos en la tarea de terminar con la violencia contra la mujer. Pero no es la primera vez que una campaña de este tipo es promocionada por el Gobierno de Chile.

Bajo el recordado eslogan de "Maricón es el que maltrata a una mujer", el año 2010 se lanzó una campaña con el mismo fin, que contó con el apoyo de reconocidos rostros como Jordi Castell. Dicho spot era simple. Un mensaje directo, apoyado con cifras, texto y rostros de televisión.

El año 2015, se lanzó el video "Por mi y por todas las mujeres. Actúa contra la violencia. Detengamos los femicidios". En el video se muestra a distintas personas, hombres y mujeres, corriendo por la ciudad. Al llegar a su destino, se comprometen en contra de la violencia a la mujer. El 2017, la fórmula se repite con la campaña "Te apoyamos". En dicho video, se pone énfasis en comentarios que juzgan sin sentido alguno a las mujeres, haciendo el llamado directo a apoyarlas en vez de caer en esas malas prácticas.

Ya van 31 femicidios en el 2018

Las cifras de maltrato siguen en aumento. / Getty

Pese a estas campañas, las cifras siguen en aumento. En el contexto del lanzamiento de "No lo Dejes Pasar", desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género informaron que en 2017 hubo un total 44 femicidios y 115 femicidios frustrados.

Mientras que en lo que va del 2018, ya se han registrado un total de 31 femicidios consumados. ¿Son efectivas estas campañas audiovisuales ante este terrible fenómeno?

Para Maricarmen Estévez, publicista y académica de la carrera de periodismo de la Universidad Mayor, "aún no se pueden medir los resultados de este tipo de campañas".

"A diferencia de las campañas publicitarias tradicionales, que se pueden medir por ventas y otros factores, las campañas sociales miden su éxito a más largo plazo pues involucran un cambio de conducta", explica la especialista.

Evitar imágenes oscuras

Pese a aquello, la académica de la Universidad Mayor señala que "si bien me gusta el mensaje, no me gusta la forma en que se ha comunicado". Las razones para esta evaluación se concentra en la utilización de imágenes ocuras y que reflejan el dolor de las víctimas. "Se usa ese recurso para generar empatía, pero muchas veces genera un efecto bumerán, produciendo exactamente lo contrario", explica. Esto se debería a que las personas, al ver estas imágenes oscuras, sienten temor de la situación lo que podría llevar a evitar hacer una denuncia por temor a llegar a esos extremos.

¿Se debe continuar con estas campañas? "De todas maneras", señala la académica. "Se logró que las personas usen el cinturón de seguridad, cada vez son más los jóvenes que optan por no conducir en estado de ebriedad. Estos cambios llegan con estos mensajes, pero el proceso es lento", concluyó Maricarmen Estévez.

Y las autoridades no se van a rendir. “Con esta campaña invitamos a todos los chilenos a sumarse a una causa común que es la tolerancia cero a todas las expresiones de violencia, sobre todo a aquellas conductas que hoy se encuentran invisibilizadas y que forman parte muchas veces de nuestro comportamiento habitual”, afirmó la ministra Isabel Plá, tras lanzar la campaña del 2018.

Video de la campaña 2018:

Video de la campaña del 2017:

Video de la campaña del 2015:

Video campaña del 2010: