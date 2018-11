La UDI y Maduro unidos...: Alcalde Delgado inicia gestiones con embajada de Venezuela por plan "Vuelta a la Patria"

Si bien la UDI y Nicolás Maduro son como Uber y taxis, es decir totalmente opuestos entre sí, parece que ambos unidos jamás serán vencidos. Por eso el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, ya inició gestiones con la embajada de Venezuela en Chile: quiere colaborar con el plan "Vuelta a la Patria".

Así al menos lo hizo saber Delgado quien además es presidente de la Comisión de Asuntos Migrantes de la Asociación Chilena de Municipalidades. "Los alcaldes somos los que tenemos el contacto diario con los potenciales migrantes que serán beneficiados por el plan de Maduro. Por esta razón, estamos iniciando las gestiones con el embajador Arévalo Méndez para que los municipios chilenos podemos colaborar en el programa Vuelta a la Patria", indicó el militante UDI.

Plan "vuelta a la Patria"

Cabe mencionar que este domingo, el régimen de Maduro concretó el primer viaje que llevó de regreso a 89 venezolanos que extrañaban su país y su forma de vida.

"La experiencia que tuve aquí es una mala experiencia, no le recomiendo a nadie que salga de su país. No fue lo me esperaba, no hay como mi país", aseguró Denys Botello, una de las beneficiadas del programa.

Para postular, según indican desde el sitio web de la embajada de Venezuela en Chile, no es necesario cumplir ningún requisito en específico además de ser venezolano y tener intenciones de regresar a la patria de Maduro.

Aún así, el alcalde Delgado volvió a reiterar su interés por colaborar con este plan. "“Los jefes comunales tenemos antecedentes locales para priorizar a los migrantes según sus necesidades. Temas como vivienda, educación, salud y empleo son factores relevantes que motivan el retorno de un extranjero. Los gobiernos locales contamos con dicha información y queremos a apoyar el plan iniciado por Venezuela”, precisó.

Cabe mencionar que Estación Central tiene una gran base de datos de migrantes con intenciones de regresar a su país, luego que el Gobierno iniciara el "Plan Retorno Humanitario", que se inició con 160 ciudadanos haitianos. Por lo mismo, consideran que también pueden contribuir al plan de Maduro.