"#ThisIsOurLane": el motivo por el que decenas de médicos en EEUU comparten fotos ensangrentados

Advertencia: esta noticia contiene imágenes fuertes

Los médicos estadounidenses han decidido alzar la voz en contra la violencia con armas en Estados Unidos, y han estado subiendo una serie de fuertes fotografías que muestran la realidad en los hospitales producto de las heridas de bala.

Todo comenzó producto de un tuit de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) que encolerizó a los profesionales de la medicina. "Alguien debería decirle a los vanidosos médicos antiarmas que permanezcan en sus temas", escribió la asociación.

Someone should tell self-important anti-gun doctors to stay in their lane. Half of the articles in Annals of Internal Medicine are pushing for gun control. Most upsetting, however, the medical community seems to have consulted NO ONE but themselves. https://t.co/oCR3uiLtS7 — NRA (@NRA) November 7, 2018

La NRA hacía alusión a un documento publicado por el Colegio de Médicos de Estados Unidos en el que indican que "la violencia de las armas sigue siendo un problema de salud pública que requiere acción inmediata".

El mensaje de la asociación pro armas desató la furia de los médicos, quienes bajo el hashtag #ThisIsMyLane o #ThisIsOurLane (este es nuestro tema), han compartido una serie de fotografías con desgarradoras historias sobre heridos de bala.

"Desde la primera gota de sangre, el primer tubo torácico colocado y desde la primera madre en el suelo llorando, para nosotros, siempre ha sido nuestro tema", escribió Chris Bennett.

.@AnnCoulter and @NRA, you both know #ThisISOurLane. Since the first drop of blood, the first chest tube placed, and since the first mother on the floor crying, for us, it has ALWAYS been our lane. pic.twitter.com/nQPgXuqXk7 — Chris Bennett, MD (@cleebennett) November 11, 2018

"Querida @NRA, esto es lo que parece una herida de bala en el corazón. Esto no es sobreviviente. Este podría ser el corazón de cualquiera; el hombre o la mujer, los inocentes o los culpables, jóvenes o viejos, los temerosos de Dios o los seculares. Pero no importa quién sea, es prevenible. Por eso hablamos", publicó otro usuario de Twitter.

Dear @NRA,

This is what a GSW to the heart looks like. This is not survivable. This could be the heart of anyone; man or woman, the innocent or the guilty, young or old, the god-fearing or the secular.

But no matter who it is, it’s preventable. That’s why we speak.#ThisISMyLane pic.twitter.com/eWIsAMgvUZ — DrWolfe_Forensics (@DrWolfeMD) November 10, 2018

I am a trauma surgeon. This is what it looks like. #StayInMyLane #ThisisMyLane pic.twitter.com/aHb8SCHiuv — Kathrine Holte, MD, DMSc (@kathrineholte) November 10, 2018

This one made it…not sure about the next one. Gun violence is a national public heath issue. #stayinmylane #StayInYourLane ⁦@NRA⁩ pic.twitter.com/ruxh6wArAK — Jason Smith (@DrJtrauma) November 13, 2018