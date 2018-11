Heroína chilena repara casas de adobe gratis

La vida de los adultos mayores es difícil. No siempre se cuenta con el apoyo de un familiar, ni las entradas económicas suficientes. La energía ya no es la misma. Pero eso no ha sido impedimento para Guillemina Cataldo. Esta señora, de San Esteban, región de Valparaíso trabaja arreglando casas de adobe.

"Me casé de niña y quedé viuda muy jovencita", señaló a Publimetro. Con sus manos, y ante la muerte de su esposo, decidió aprender este oficio que le ha dado sustento hasta sus actuales 67 años. "No siempre es fácil, hay que tener platita para comprar los materiales", agregó. Y aún así, ella muchas veces ha regalado su trabajo.

Nuevos héroes

Guillermina está dispuesta a ayudar a todo adulto mayor que lo necesite. / Gentileza

Guillermina fue nominada al premio "Nuevos Héroes", la iniciativa social de Caja de Compensación Los Héroes, por haber arreglado gratuitamente la casa de varios abuelitos.

La historia que más la conmovió, fue el de una abuelita que vivía con apenas 5 mil pesos.

"La abuelita me decía que no me preocupara, pero yo me preocupaba más. La pobrecita no tenía ingresos y le pregunté qué tipo de ayuda le gustaría. Me dijo que quería un horno", cuenta Guillermina. Con su talento y gran corazón, la talentosa mujer le hizo un horno de adobe a la abuelita, incluso con una mesita.

La historia del hornito

"Eso me hizo muy feliz, porque ahora la abuelita vende empanadas bien ricas y gana sus luquitas con eso", relata. Pese a aquello, Guillermina dice que muchas personas le han ofrecido ayuda, pero no llega a nada y necesita contar con materiales para poder ayudar a más personas.

"Me llaman de muchas partes, y yo feliz de ayudar a reparar la casa de abuelitos que están en mala situación, pero tampoco tengo mucho y a veces me falta para los materiales. Me han venido a visitar incluso de matinales, comprometiendo ayuda, y aquí estoy esperando todavía", agregó Guillermina. Pero para ella, eso no es freno, quiere seguir apoyando a los ancianos de su comuna.

¿Qué haría con el premio?

Le preguntamos que haría si gana el concurso. "Me compraría una de esas motos con carrito" dice de buen ánimo. "Es que con eso podría ir tranquila a ayudar a más personas y a hacer mi trabajo reparando casas, una igual se cansa con los años", agrega.

"Si tan solo tuviera para más materiales y para mi motito, seguiría reparando las casas y regalando hornitos. Muchos adultos mayores, solo queremos la oportunidad para seguir con lo que nos gusta", comenta Guillermina.

A ella le gusta su trabajo, dice que reparar y construir con adobe la entretiene. También es una fanática del folklore y le gusta bailar en los rodeos. "Incluso me pillé un huaso", nos cuenta. Porque Guillermina se volvió a casar. "¿Y si le sale más o menos señora Guillermina?", preguntamos. "Pues me busco otro y lo cambio", señaló.