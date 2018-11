El calvario de los migrantes para pedir una cita en la PDI: advierten de complicaciones para tramitar sus visas

No es un muro ni una frontera. La nueva barrera que deben sortear los migrantes que quieren quedarse en Chile es un sistema online que, según los extranjeros, está presentando problemas al momento de asignar horas de atención en la PDI. Es como si intentaran comprar una entrada para un concierto en una web que está todo vendido. La gran diferencia es que ellos no van a ver una estrella: se están jugando su estancia en el país.

Todo partió el pasado 5 de noviembre cuando se puso fin a las colas de madrugada que se formaban afuera de la sucursal de la PDI de Eleuterio Ramírez 852, en Santiago Centro. La idea era evitar que se vendieran los puestos. Por eso se dispuso del https://reservahora.extranjeria.gob.cl/ pero según los migrantes, a principios de semana ya las citas virtuales están todas tomadas.

(Video es de gentileza de Jonathan Pisco, administrador de "Un peruano en Chile").

Testimonios

Así al menos lo cuenta a Publimetro Carlos Rodríguez Yupanqui (22), peruano, cuya cédula de identidad vence en enero. Por la fecha, le toca pedir el certificado de viaje para gestionar su visa definitiva, pero ha pasado días intentándolo y no consigue hora.

"Está imposible tomar una cita. Incluso a las cinco o seis de la mañana he ingresado y no puedo coger una. Ahora estoy intentando con mi computadora entrar al sitio cada media hora y no encuentro citas, sale en rojo todo el calendario", indica Rodríguez.

Migrantes advierten de angustiante sistema de citas en la PDI /Captura de pantalla por gentileza

Algo similar le ocurre a su compatriota Stiven Moreno Bernaldo (21). "Mi miedo es no poder obtener la permanencia definitiva, y bueno sin eso es imposible conseguir un puesto de trabajo". De hecho, teme que incluso lo hagan regresar a Perú.

Según indica Jonathan Pisco (25), administrador del sitio "Un peruano en Chile", los más críticos serían los que están pidiendo documentos para acceder a la visa definitiva.

"Lo que más se pide son certificados de permanencia definitiva y el certificado de viajes para postular a la visa definitiva", aclara Pisco.

Otro problema: analfabetos digitales

Para Yesid Castaño, presidente de la agrupación "Colombianos Berracos en Chile", el problema está en otra parte: un gran número de migrantes que no saben usar el computador y otro grupo de inescrupulosos que, siendo diestros en la materia, toman una hora y luego la venden.

"Ahí es cuando otras personas se aprovechan de este analfabetismo digital y les cobran por realizar el proceso o por lo que estamos viendo actualmente ya tienen reseveradas las horas y las revenden a precios exorbitantes", denuncia Castaño.

Es más, sostiene que en su grupo recibieron 20 denuncias las que ya entregaron al Ministerio del Interior, junto con el reclamo de no poder acceder a horas online.

Respuesta de la PDI: liberan cupos los viernes

Desde la PDI, el comisario Pablo Merino, jefe del Departamento de Control de Fronteras, afirmó que "la agenda se abre todos los viernes por la tarde, con más de 1.300 horas disponibles para la semana siguiente".

Afirmó que trabajan para identificar presuntos fraudes pero a la fecha no han recibido denuncias.

Por último, indicó que los trámites urgentes como el duplicado de tarjeta y constancia de pérdida "se siguen realizando por orden de llegada". Otros trámites se evalúan por caso y destacó con este sistema "hemos tenido muy buenos resultados".