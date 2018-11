Encuentran más de 40 perros muertos en el congelador de una mujer y 130 vivos en su casa en Nueva Jersey

44 perros congelados y 130 más vivos, cuatro de ellos en estado crítico, fueron hallados en una casa en Nueva Jersey que apestaba a heces y orina de animal, informaron las autoridades.

Donna Roberts, de 65 años, fue acusada de crueldad animal después de una inspección realizada este martes a su residencia en el municipio de Shamong, en los suburbios de Filadelfia, informó la policía estatal.

Los perros fueron encontrados en “condiciones deplorables e inhumanas”, agregaron las autoridades.

Roberts le dijo al periódico The New York Post que los cachorros murieron al nacer y se olvidó de ellos después de guardarlos en bolsas y almacenarlos en el congelador hace siete años. La mujer pidió que un veterinario les hiciera una autopsia.

Roberts afirma que no hizo nada mal y “sin duda alguna” luchará contra los cargos.

Aún se desconoce la causa de muerte de los 44 perros.

En el pasado, el American Kennel Club multó a Roberts con 500 dólares y la suspendió durante seis meses en 2015 por negarse a compartir los registros de inspección.

@NJSP New Jersey State Police Charge 65-year-old Donna Roberts with Animal Cruelty. They found 44 Deceased Dogs in her home that were packaged in plastic bags and stored in freezers. 130 Additional Dogs were found Living in Inhumane Conditions. @6abc pic.twitter.com/6AYCyXaxOC

— Gray Hall (@GrayHall6abc) November 14, 2018