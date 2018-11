¿Pueden multarlo por andar en bici sin chaleco reflectante? Los cabos sueltos que deja la Ley de Convivencia Vial

La historia nos cuenta que en cinco días puede haber guerra. Que Rusia y Georgia con su conflicto en agosto de 2008 sea un ejemplo. Y aunque los conflictos que se han producido a partir de este domingo, cuando fue puesta en marcha la Ley de Convivencia, son menos bélicos que eso, sí podrían calificar como una batalla.

Ciclistas multados por no usar chaleco reflectante o el alegato de una baja fiscalización a vehículos son parte de esta contienda. Y uno de los que disparó en estos cinco días fue la ONG Educleta.

El organismo acusó que Carabineros estaba multando a un ciclista por ir sin chaleco reflectante, pese a cumplir con las otras obligaciones que exige la ley.

"Creemos que las multas y la fiscalización están poniendo un foco que no corresponde en este caso: no al ciclista, sino que es fundamental que se apunte a los vehículos, al metro y medio con que debe adelantar a un ciclista, entre otros", indica Andrés Santelices, fundador y vocero de Educleta.

Según él, la ley es clara respecto al chaleco reflectante: no se puede exigir a ningún ciclista a plena luz del día. Diferente es el caso, que es obligatorio a todas horas.

Qué dice la ley

Así, de hecho, lo confirma Carlos Melo, ex subsecretario de Transportes. "La exigencia de casco o de chaleco reflectante, así como que las bicicletas circulen por la calzada, no es atribuible del todo a la Ley de Convivencia Vial. Ya existía antes en la Ley del Tránsito y en un decreto que data desde el año 1988", sostiene.

Melo indicó que los reflectantes son sólo obligatorios media hora después que se esconda el sol, media hora antes que salga y cuando las condiciones meteorológicas lo requieran.

Por eso pide un poco de criterio. "Uno espera que los pocos recursos que tiene Carabineros para fiscalizar, se usen para áreas más relevantes que trae esta nueva Ley: la reducción de velocidad de los autos y la distancia de 1,5 metros de distancia que deben tomar al adelantar".

Respuesta de Conaset

Desde Conaset, Luis Stuven afirma que si alguien siente que ha recibido un parte que no debería, que reclame en los juzgados de policía local. "Quien impone la multa o absuelve es el juez", señala.

Por último, afirma que aún hay cosas que no están normadas, pues los reflectantes no se exigen a los scooters o patines. No obstante, ya se está preparando un reglamento que definirá estas nuevas obligaciones.

"Nuestra recomendación es siempre ir más allá de la Ley en términos de seguridad", afirma Stuven. "El uso correcto del casco reduce el riesgo de daño craneal en hasta 88% y el riesgo de fallecimiento en hasta un 66%", precisa.