El día en que Rueda se "disfrazó" de Bielsa, se sacó la etiqueta y encaró a sus detractores en la Roja

Reinaldo Rueda cumplirá 10 meses al mando de la selección chilena el próximo lunes 19 de noviembre y lo hará preparando el duelo del martes de la Roja frente a Honduras. Antes de eso, el técnico deberá enfrentar una dura prueba contra Costa Rica en el estadio El Teniente de Rancagua, con una convocatoria de jugadores que ha sido muy criticada por los hinchas y los medios de comunicación.

Específicamente, a Rueda se le cuestiona el llamado de futbolistas con poca continuidad en sus clubes, como Marcos Bolados y Andrés Vilches, además de la nominación de jugadores de mayor edad, como Esteban Paredes, Johnny Herrera y Jean Beausejour. Catalogado de "doble estándar" o, incluso, de "cagón", el entrenador de Chile se aburrió de los cuestionamientos a su trabajo y por eso decidió romper todos los protocolos en la conferencia de prensa previa al duelo contra los ticos, defendiéndose con uñas y dientes de sus detractores.

Apoyado de mucho material audiovisual para justificar sus convocatorias y sus decisiones en cancha en los partidos, el colombiano se mostró enérgico al ser consultado por distintos temas y dejó bien claro su fastidio por las ofensas de algunos comunicadores. Según contaron a El Gráfico Chile, Rueda estaba muy molesto con quienes lo trataban de tener un "doble discurso" y por eso preparó él mismo una presentación de PowerPoint para explicar didácticamente, con estadísticas, el por qué él se consideraba atacado injustificadamente.

Uno de los videos más llamativos, eso sí, fue uno de un ex técnico de la Roja, Marcelo Bielsa. En él, el Loco criticaba a los medios por su gran influencia en la sociedad, por sobre las familias o las escuelas, y sobre todo por los intereses específicos que tienen, en general. Todo esto, basado en la denigrante forma con la que se ha encarado la presente convocatoria y que, según él, ha generado que jugadores como "Sagal, Junior o Bolados se sientan rechazados" y que también haga cuestionarse a jugadores como Paredes o Herrera.

Publimetro Chile Rueda dispara contra sus críticos: "Según muchos me cagué, soy incoherente y cambié el verso. Yo los necesito a todos" El entrenador de la Selección chilena salió al paso de los cuestionamientos por haber nominado a Esteban Paredes, Jean Beausejour y Johnny Herrera, por el tema del recambio. Además, confirmó que seguirá en la Roja y lo de Colombia "son especulaciones".

"Según ustedes, me cagué"

En esa misma línea, el seleccionador nacional se aburrió de inmediato con la primera consulta sobre la nominación del goleador de Colo Colo, pese a su edad, y por eso rompió todo el protocolo de la conferencia, acercándose a los periodistas presentes para pedirles sus preguntas, cuestionándolos por no tenerlas escritas y preparadas. Con eso, el DT buscaba emparejar las cosas con sus críticos cara a cara, manifestando que "si ustedes se meten en mi trabajo, yo también me meteré en el de ustedes". Una actitud poco usual y que no se le había visto al ex entrenador del Flamengo desde su llegada a la banca de nuestro país.

"Según varios colegas suyos, yo me cagué y cambié el verso. Desde un comienzo dije que necesitábamos a todos y que necesitaba a los experimentados", argumentó Rueda, en una respuesta que acompañó con un video de su primera conferencia como entrenador de la Selección.

Aunque la idea de Rueda es seguir al mando de la Roja, él también es consciente de la realidad que se vive trabajando en nuestro país y con la cual no está de acuerdo. Acostumbrado al mayor "cariño" que sienten otros países de Latinoamérica por sus selecciones, el DT pide que a su equipo lo quieran sin importar quién sea el presidente de la ANFP o si es convocado Eduardo Vargas o no. En resumen, que lo dejen trabajar tranquilo dentro de un proceso de recambio, que él dice a sus cercanos "haber asumido con gusto", pero del cual se siente un poco cansado por tanta crítica.

"A esta selección le falta el cariño, ganárselo en la cancha con goles, pero debemos tener mucha paciencia. Ustedes hablan de la Generación Dorada y hemos tenido muchos ejemplos en Sudamérica y potencias del mundo que les ha costado consolidar una nueva generación. Tenemos que construir ese equipo, que se consolide y que se dé esa mezcla con los jugadores experimentados", apuntó Rueda, pidiendo tranquilidad.

Cansado de comentarios extremistas y de injurias en su contra, el colombiano vivió su día más polémico desde su llegada a Chile y dejó atrás toda su etiqueta característica para mostrar al "nuevo Rueda". Uno que se cansó de los cuestionamientos y que buscará enfrentar cara a cara a todos quienes lo enjuicien.