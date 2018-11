Conserje virtual: la nueva tecnología de seguridad con humanos digitales

La inteligencia artificial (IA) llegó para quedarse. Distintos procesos en las industrias están siendo dirigidas a través elementos con IA. También nuestra seguridad.

Y es en este contexto que un vigilante virtual está comenzando a instalarse en nuestro país. El nombre del servicio es "Ojo de Halcón". Se trata de una estación de seguridad demora que cuenta con un vigilante virtual interactivo. Ya ha sido probado, de manera exitosa en Europa y algunos países de América Latina como Argentina y Uruguay.

El sistema tiene un módulo electrónico en el que aparece el conserje en pantalla, mientras que un mecanismo bidireccional de comunicación con audio y video permite conversar en tiempo real con él. Además, está integrado a las cámaras de seguridad del lugar, las que se encuentran conectadas a la Central Receptora de Alarmas. Por ello, puede levantar alertas y avisar a Carabineros de cualquier irregularidad.

Las ventajas del "Ojo de Halcón"

Gracias a sus cámaras y micrófonos bi direccionales, puedes conversar con el conserje virtual. / Gentileza

Conversamos con Gabriel Chadwick, gerente comercial de Prosegur Alarmas, la empresa detrás de este innovador servicio. Gabriel nos explicó que "Ojo de Halcón" viene a solucionar distintas problemáticas que se presentan en edificios de empresas o residenciales. "Por ejemplo, si el vigilante o conserje no está, no hay con quien interactuar o quien vigile", señala.

"Además, nosotros realizamos una evaluación antes de instalar el servicio, para detectar puntos ciegos y las necesidades de la instalación", añade.

Chadwick enfatiza en que el servicio no sólo es para grandes empresas, sino que también ara Pymes. "No te podría detallar los precios, porque depende del tipo de instalación y la evaluación, pero no sale mucho más barato que tener a un vigilante mensualmente", explicó.

Casos en Japón

Esta tecnología podría seguir avanzando hacia otros trabajos como recepcionista o conserje. Por ejemplo, en el hotel Henna en Tokio, te reciben dos recepcionistas basados en el mismo concepto. Pero además de la pantalla, la experiencia es complementada con robots de apariencia humana.

En el caso de Chile, desde Prosegur Alarmas nos señalan que "se están evaluando opciones para ampliar las funciones, como por ejemplo, con el uso de biometría".

¿Quieres conocer la tecnología de este tipo en Japón? Mira el siguiente video: