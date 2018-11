Profesora a la que le robaron el auto lamentó que les acusen de un "montaje" : "Carabineros fue a buscar nuestros autos"

Una impactante revelación formuló una de las profesoras que las que le fue robado su auto, y que generó el operativo en el cual fue abaleado el comunero mapuche Camilo Catrillanca, cuya muerte es investigada por un fiscal especial en Derechos Humanos.

En entrevista exclusiva obtenida por el colega Daniel Matamala de CNN Chile, la docente explicó algunos detalles del robo del que fueron víctimas y que algunos han calificado de "montaje".

"A nosotros se nos acercó un hombre armado con un hacha. Ellos actuaron con mucha violencia y lanzaron a los niños al camino. Ellos quedamos muy choqueados", expresó la profesora, cuya identidad se encuentra bajo resguardo y recibe protección especial.

"El tiempo yo lo perdí. Yo sentí que pasó mucho, mucho tiempo. Cuando nos trajeron acá a Ercilla a constatar lesiones y todo, y nos llevaron después a Collipulli, porque acá no había médico, cuando llegamos allá alguien dice que había un comunero herido y que le habían disparado en la cabeza. Yo me sentí tan mal. Yo lloraba, lloraba, lloraba, porque yo sentía que por mí culpa, yo me sentía muy culpable, estuviera pasando todo esto. Yo no tenía la dimensión de qué había ocurrido, de tanta cosa", comentó nerviosa la docente a Cnn Chile.

Explicó la profesora "yo vi cuando llamamos a Carabineros, cuando llegaron dijeron que habían ido a buscar nuestros autos, pero era eso. Ellos fueron a buscar nuestros autos. Y de ahí vimos que estaban esperando, no sé, pero salieron comuneros de todas partes a disparar y se forma como siempre. Allá todos los días hay tipos de guerrilla".

Cnn Chile y Chilevisión presentarán la entrevista exclusiva.