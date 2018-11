Gido Girardi firmó la muerte del PPD: "sus ideas no sirven para esta era digital"

El actual senador, Guido Girardi, manifestó que La socialdemocracia cumplió su ciclo, al igual que el PPD, por lo que se deben realizan transformaciones profundas, en especial por los temas tecnológicos que están cambiando el mundo.

El parlamentario afirma que muchos planteamientos que inspiraron a su partido en los 90 ya no se pueden aplicar en esta época, dando como ejemplo que en el debate laboral no se ha discutido nada respecto a la robótica, que " va a pulverizar al empleado", comentó a el diario La Tercera.

Debate del PPD

Girardi, sostuvo que su colectividad debe debatir y estar en los temas que están radicalizando la cultura actual.

"Más que hacer un nuevo PPD, el PPD tiene que entrar al siglo XXI. Tiene que reflexionar sobre los nuevos desafíos que hemos discutido", expresó el senador, agregando que al interior de la colectividad solo se puedan hablar este tipo de temas con algunas personas.

Heraldo Muñoz

"Yo reflexiono algunas cosas. La socialdemocracia tiene que reflexionar sobre la post socialdemocracia", advirtió.

En relación al rol que ha jugado el ex canciller Heraldo Muñoz en el PPD, comentó que le "ha dado una paz espiritual"

"Yo siempre he dicho que el PPD hizo un gran aporte en la década de los 90. Abordó temas que no eran propios de la política (…) Lo que pasa es que el PPD, como la socialdemocracia, cumplió un ciclo; sus ideas no sirven para esta era digital que cambia todo", cerró el senador.