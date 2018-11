Ossandón rechaza acusación de alcalde de Pirque por tráfico de influencias: "Renuncio al fuero para que me investiguen de la cabeza a los pies"

El senador RN Manuel José Ossandón rechazó este domingo la denuncia presentada por el alcalde de Pirque Cristián Balmaceda, quien lo denunció ante el Ministerio Público por tráfico de influencias.

Al respecto, el parlamentario aseguró que se pone a disposición de la fiscalía para que lo investigue a fondo, afirmando que "no soy de la clase de personas que paso a llevar la ley o me aprovecho del cargo para sacar réditos. Mi piso en la vida es la ética".

En ese sentido, negó las acusaciones del edil, quien además es su primo. "Una investigación acuciosa demostrará, tal como otras veces, que se trata de una imputación falsa, sin fundamento y que no se ajusta en lo más mínimo a la realidad", manifestó.

"Esta imputación falsa del alcalde parece ser un volador de luces para tapar las verdaderas irregularidades de las que él es responsable. Hay indicios que en Pirque están ocurriendo irregularidades que hacen daño a la comuna y especialmente a los residentes de menos ingresos y ese es el fondo del conflicto", expresó.

Publimetro Chile Alcalde de Pirque denuncia tráfico de influencias por parte de Manuel José Ossandón para favorecer a su hijo Al parecer, el senador y creador de la frase "no te declararon reo por lindo" también tendría su lado oscuro cargado de "acoso y amenazas".

De igual manera, indicó que "estoy muy tranquilo, la gente sabe lo que he hecho en política y jamás me voy a prestar para ensuciar mis manos en nada ilegal o que falte a la ética. Esa es mi norma de vida y por eso renuncio a mi fuero para que me investiguen a fondo de cabeza a los pies y también para que el Ministerio Público inicie una indagación a fondo de lo que ocurre en el municipio y donde aportaré todos los antecedentes que poseo para que se sepa la verdad ".

Cabe mencionar que Balmaceda manifestó en la denuncia, a la que tuvo acceso La Tercera, que Ossandón ha realizado una una serie de presiones y amenazas para que la municipalidad siga favoreciendo a una empresa de áridos, en la cual uno de los hijos del legislador es socio.

"He sido víctima de un constante acoso por parte del honorable senador don Manuel José Ossandón, argumentando que, por mera voluntad y animadversión, me he empecinado en denegar la solicitud planteada por Explotadora de Áridos Cavilú SpA; además, se ha comunicado con gran parte de los concejales de Pirque intentando que intercedan por la empresa Cavilú SpA. Las presiones sobre mi persona para acceder a la solicitud de la empresa han sido de tal entidad, llegando incluso a la imputación de ilícitos y a las amenazas de requerir investigaciones especiales en materias que son propias del municipio", afirmó en la acusación.