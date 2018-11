Tiroteo en hospital de Chicago deja al menos dos muertos: uno de ellos es el presunto autor de los disparos

Un violento tiroteo registrado en el Hospital Mercy de Chicago, Estados Unidos, dejó al menos dos personas fallecidas, según informó la agencia de noticias norteamericana ABC 7 Chicago.

No fue todo. También hubo dos personas que quedaron lesionadas.Según información preliminar entregada a través del Twitter oficial de la policía de ese Estado, se informó que uno de ellos es un oficial.

"Él está en una condición crítica pero está recibiendo una excelente atención. Por favor, envíen sus oraciones", escribió Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones de la policía de Chicago.

