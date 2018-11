Expertos explican por qué caemos en las "fake news"

Las noticias falsas o "fake news" invaden Internet. Incluso grandes medios internacionales han caído en sus redes publicando noticias que nunca existieron. ¿La motivación? Llegar antes que el resto con la información. Luego llegan a los lectores y cabe preguntarse ¿por qué creen en estas noticias? Dos investigadores norteamericanos quisieron ahondar en esta pregunta.

Según un estudio publicado en la revista Cognition la tendencia a creer en titulares falsos depende de la capacidad para resistir los atajos mentales. En pocas palabras, mientras ociosa mentalmente es una persona, más creerá en las noticias falsas. Una suerte de pereza mental, pero con sustento científico. El estudio contó con la participación de 3.000 personas.

Economizar energía y capacidad de análisis

Bajo la teoría de que los seres humanos tendemos a economizar energías y de la tendencia a sacar conclusiones precipitadas, los psicólogos David Rand de MIT Sloan School of Management y Gordon Pennycook de la Universidad de Regina Hill-Levene School of Business decidieron averiguar si las personas creían en las noticias falsas debido a una ignorancia deliberada o porque simplemente no se estaban deteniendo a pensar.

El mecanismo del estudio fue una prueba que mide la tendencia a desafiar las reacciones intuitivas. Se le conoce como "Prueba de Reflexión Cognitiva". En una segunda etapa, les mostraron publicaciones en Facebook que mostraban los titulares de tres tipos de titulares: noticias reales, noticias falsas que reforzaban su punto de vista político, y noticias falsas que los contradecían. Los participantes debían calificar cada noticia según su nivel de credibilidad.

¿La clave? Ser más reflexivo

El resultado arrojó que las personas más reflexivas eran más capaces de diferenciar entre noticias reales y falsas. Esto, independientemente del titular. Sin embargo, las personas que eran menos reflexivas eran más propensas a creer todo lo que leían.

"No encontramos ninguna evidencia de gente que quiera convencerse a sí misma para que crea cosas locas", señaló Rand al publicar el estudio. "Esto sugiere que caer en el engaño de las noticias falsas se da más por la falta de atención", añadió. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la inteligencia general de una persona. "La tendencia a participar en el pensamiento es diferente de tus habilidades de pensamiento", dice Rand.

"No es necesario hacer que la gente se vuelva menos partidista y renuncie a sus prejuicios, es mucho más simple, solo necesita que la gente piense un poco más", dice el psicólogo.