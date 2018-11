Menor de 15 años que vio morir a Catrillanca indica que carabineros se jactaron de la muerte del comunero

Carabineros disparó, hirieron a Camilo Catrillanca y no hicieron nada por ayudarlo. Eso es lo que relata el menor de 15 años, el único testigo de la muerte del comunero mapuche, según declaraciones que este miércoles fueron filtradas a la prensa y que habrían quedado en la carpeta de la investigación de la Fiscalía.

Según sus palabras, Catrillanca junto a cuatro personas más, además del joven, pasaron todo el miércoles 14 de noviembre trabajando en el piso. Ya para la tarde, se les ocurrió matar un cordero para compartirlo con los que estaban ayudando en la reparación. Esta una costumbre típica del pueblo mapuche cuando se realizan trabajos en conjunto con amigos y familiares.

Estaban trabajando

"Queríamos matar un cordero, pero nos faltaba cilantro, entonces el peñi Camilo se subió al tractor azul y me dijo que lo acompañara", dice el relato del joven, según reportan medios como La Tercera y Radio Bío Bío. El hecho habría ocurrido después de la hora del almuerzo.

"Cuando ya habíamos pasado la laguna, aproximadamente a unos 10 metros de la casa, Camilo me dijo que nos devolviéramos, ya que andaba el pájaro volando, por seguridad, porque podía pasar algo", agrega el joven.

El adolescente cuenta que en el camino de regreso se encontraron con un corte de camino con árboles y justo cuando iban a tomar un camino alternativo, "vimos tres carabineros y escuché un disparo de escopeta en la parte lateral del tractor: saltó pintura".

Con ello, Catrillanca habría retornado otra vez con el tractor "y vi que desde el otro costado del camino salieron dos carabineros de entre las espinas que hay en ese lado".

Tiroteo

Ahí comenzó un tiroteo. "Ellos empezaron a disparar a la parte trasera del tractor, eran hartos disparos, se escucha como ráfaga y en un momento mi peñi Camilo me dijo ‘agáchate’, entonces yo me agaché y se escuchaban más ráfagas de disparos", relató el testigo.

La escena se repitió varias veces hasta que en un momento, se escuchó otra ráfaga de tiros. "Ahí fue cuando mi peñi se iba en el tractor para el lado. Le salió líquido de la nariz, entonces yo frené el tractor, pisó el freno y dio vuelta la llave quitando el contacto", sostuvo el joven.

"Como iba sentado en ese momento al lado y después me bajé del tractor por el mismo lado y con las manos arriba, los carabineros ya estaban cerca y me puse de espaldas a carabineros y le digo que a mi compañero lo habían herido. Carabineros no tomó en cuenta eso y me empezaron a agredir, me tiraron al suelo. Un carabinero me pegó un palmetazo en la cabeza y me tira al suelo de rodillas. Después uno que le decían el coronel, me dio otro palmetazo y me dice que me ponga de guata y después llega otro carabinero con una uzi y me pegó en las costillas, después viene otro carabinero y empiezan a llegar las tanquetas y me amarró las manos con amarras plásticas y me la apretó más con el pie", agregó.

Insultos

Tras eso, relata que lo insultaron. "Me decían ‘para qué se arrancaron cabros culiaos’, ‘la media cagá’, ‘para qué se arrancan maricones culiaos’, me insultaron mucho", agregó.

"Ahí veo que mi compañero estaba en el tractor y un carabinero le pone algo en la cabeza y le trata de hacer reanimación arriba del tractor", precisó el muchacho.

En la declaración se lee que después de todo esto fue trasladado a Ercilla. En el trayecto pudo ver cómo un vehículo policial llevaba a Catrillanca al Cesfam. A él también lo llevaron a ese punto y es cuando se bajó para ir al recinto médico cuando vio que un uniformado sacó su cámara y presuntamente la cambió por otra.

Se burlaron de él cuando preguntó por Catrillanca

Tras constatar lesiones, indica que fue llevado a un calabozo al interior de la Comisaría de Ercilla. Ahí, según sus palabras, vino un episodio bien violento: los uniformados se jactaron de haber herido mortalmente al comunero mapuche

"Yo también le preguntaba cómo estaba mi compañero y ellos me decían ‘¿cuál, el finao’, el que matamos?’. Yo les pregunté si era en serio, y ellos me dijeron ‘no te estoy diciendo que lo matamos, huevón’. Como 40 minutos después me llevaron a Collipulli porque llegaron más peñis, me llevaron a constatar lesiones y el doctor me preguntó si me dolía alguna parte y yo le dije todas las partes donde me dolía y me tocó donde le dije y me dijo ‘ahhh no tenís nada’", relató el testigo.

Por último agregó un dato más. "Cuando carabineros le hizo reanimación en el tractor a mi compañero, él estaba con toda la ropa y cuando lo bajaron de la Dodge en el Cesfam de Ercilla él ya venía sin ropa".

Cabe mencionar que hasta el momento, ante la inexistencia de videos del hecho que terminó con la vida de Catrillanca, la Fiscalía ha considerado esta declaración como vital en la investigación.