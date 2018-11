Así funciona la primera red de monitoreo de ruido ambiental de Chile

La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, presentó este miércoles la primera Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Chile. Se instalará en 7 puntos estratégicos de Santiago y permitirá medir en tiempo real (y de forma continua) la contaminación acústica.

La iniciativa tiene como objetivo dimensionar el ruido ambiental que se genera en la ciudad y, en base a la información, evaluar y generar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas.

La ministra Schmidt, con uno de los artefactos de medición. / Gentileza

“El ruido es invisible, y nosotros hemos querido mostrarlo porque afecta la calidad de vida y la salud de las personas. El ruido genera estrés, trastornos del sueño y aumenta los niveles de agresividad en la ciudadanía, y esta red nos permitirá trabajar en propuestas para reducirlo”, señaló la ministra.

Beneficio extra de la electromovilidad

En ese sentido, la autoridad comentó que la principal fuente de ruido en las zonas urbanas es el transporte público. “La incorporación de la electromovilidad a nuestro sistema de transporte público, nos va a permitir disminuir de forma muy importante los niveles de ruido en las calles de Santiago y mejorar la calidad de vida de la población”, agregó.

Pese a aquello, desde el ministerio señalan que todas las personas somos potenciales fuente de ruido ambiental, por lo que entregaron una serie de recomendaciones para contribuir a su disminución como, por ejemplo: evitar tocar la bocina, no acelerar innecesariamente el vehículo, mantener el vehículo en buenas condiciones, no usar equipos de música a volúmenes altos (especialmente en la noche), no instalar tronadores en el tubo de escape.

¿Dónde están los puntos de medición?

Los 7 puntos estratégicos son:

San Martín – Frente al MMA (Foco de locomoción colectiva) Alameda – Edificio del Minvu (Foco de locomoción colectiva) Municipalidad de Providencia – Pedro de Valdivia (Foco de locomoción colectiva – adoquines) Juzgado de Policía Local de Ñuñoa – Irarrázaval (Foco de locomoción colectiva) Autopista Central – Metro – Manuel Rodríguez (Alto flujo vehicular – Tránsito de Metro) Municipalidad de Santiago – Plaza de Armas (Ruido conductual – Sin locomoción colectiva) Maipú (Bajo nivel de ruido – Sin locomoción colectiva)

Estos lugares fueron elegidos porque están cercanos a autopistas, avenidas, vías exclusivas, zonas residenciales, calles con adoquines y, en el caso de la Plaza de Armas, por ser un lugar icónico de Santiago con alto tránsito peatonal.

Puedes revisar más información en: ruido.mma.gob.cl