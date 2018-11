Alertan de nueva ola de calor en la zona centro: anuncian hasta 34º para Santiago este fin de semana

Invernistas: vayan pensando en comprar pasajes al sur durante este fin de semana. Ello pues la Dirección Meteorológica de Chile anunció una nueva ola de calor que llegará a la zona central y que considera temperaturas de hasta 34º C en Santiago.

Según el organismo encargado del clima, todo comenzará este viernes cuando se registren temperaturas máximas "por sobre el umbral mensual, evento asociado a una ola de calor que afectará las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, en especial en los valles y precordillera".

Pronósticos

En la alerta emitida, aseguran que este viernes en Santiago, el termómetro podría empinarse por entre los 30º C y 32º C. El sábado, sin embargo, el calor será aún más agobiante pues se pronostican entre 32º C y 34º C. El domingo, la máxima podrá ir entre los 31º y 33º C.

Un fenómeno similar ocurrirá en la Región de Valparaíso, sobre todo al interior donde el próximo sábado se esperan hasta 34º C.

A su vez, al interior de la Región de O'Higgins, las máximas serán de 31º C tanto el sábado como el domingo.

Por su parte, las regiones del Maule y Concepción tendrán temperaturas más bajas, pues las máximas al menos para el sábado son de 27º C y 23º C, respectivamente. Por eso, para allá podrían ir aquellos que odian el sol. +

Peligrosidad

Más allá de lo anecdótico, la alerta entregada por Meteorología se junta también con la recomendación a protegerse que entregan desde el organismo.

Ello pues explican que las olas de calor podrían ser fenómenos fatales, ya que en el mundo ya han producido muertes, tal como se registró en el verano europeo de 2003, cuando 70 mil personas fallecieron por problemas asociados a este fenómeno.

"Las temperaturas extremas parecieran ser agentes silenciosos del clima: Uno no ve directamente el calor, a diferencia de las lluvias o los tornados. Esto las hace más peligrosas porque las personas pueden sentir que no necesitan protegerse de las altas temperaturas, especialmente los grupos más vulnerables de la población", indican en su página web.

Por eso el llamado es a usar bloqueador solar, hidratarse y evitar los riesgos de incendio, entre otros.

Cabe mencionar que con este nuevo episodio, Santiago viviría su segunda ola de calor en menos de una semana.