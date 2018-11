Ex fiscal Gajardo contra Hermes Soto por explicaciones del caso Catrillanca: "Debe pensar que somos estúpidos"

Lo dijo el ex fiscal Carlos Gajardo, quien no tuvo tapujos para arremeter contra el general director de Carabineros, Hermes Soto, por las explicaciones que ha dado tras la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca. En una entrevista que otorgó al programa Cadena Nacional de Vía X, el ex persecutor cuestionó el rol que han tenido las autoridades en términos comunicacionales y ahí fue que apuntó al uniformado: "Debe pensar que somos estúpidos", indicó.

"En general toda la actuación que han tenido las autoridades políticas y de Carabineros, aquí ha habido cosas muy lamentables y de mucha imprudencia", indicó Gajardo.

Fue duro contra el general Soto

Afirmó que le parece raro que, en calidad de director de la policía uniformada, Soto no haya sido más suspicaz con la información de base que le entregan los oficiales y que se remita a "repetir" lo que le llega sin que, a su juicio, se note un cuestionamiento previo.

"Cómo voy a explicar, yo, director de Carabineros, o yo intendente, o subsecretario del Interior, que esto fue un enfrentamiento si son disparos por la espalda, si van en un tractor, no hay armas… (si es así), bueno muéstrame el video", sostuvo el entrevistado.

En esa línea fue aún más duro. "La explicación de que no están los videos ya era inadmisible y ahora que se diga que se destruyeron porque la persona tenía imágenes personales, son explicaciones que nadie puede razonablemente creer y que el director de Carabineros actúe como buzón, repitiendo estas explicaciones, me parece que habla muy mal del concepto que tiene de la ciudadanía. Debe pensar que somos estúpidos y que vamos a poder creer una cosa de esa manera".