Mia Farrow se pone la camiseta con Rapa Nui e increpa al Museo Británico: “ya es hora de devolver la estatua”

El Museo Británico tiene en sus inmediaciones diversos objetos de culto de aborígenes de todo el mundo. Por lo mismo, la controversia gira en torno a la institución.

Organizaciones tildan estos actos como “robos”, parte del saqueo colonialista. Es por esto que un Moai se mantiene en las inmediaciones desde 1868, cuando fue llevado como bsequio a la reina Victoria. Hoy los y las habitantes de Rapa Nui exigen su regreso.

El apoyo les ha llegado a los pascuenses desde diversos lados, sin embargo este miércoles sumaron a una nueva y gran aliada.

Se trata de la actriz y modelo Mia Farrow, quien a través de Twitter, entregó su apoyo a la isla.

“Queridas autoridades del Museo Británico, creo que ya es tiempo de devolver la estatua que pertenece a Isla de Pascua (Rapa Nui)”, posteó en Twitter la celebridad.

Dear ⁦@britishmuseum⁩ respectfully, it is past time to return the statue belonging to Easter Island. “Easter Island pleads with British for statue's return – “You have our soul': https://t.co/VmmXomndxT

— Mia Farrow (@MiaFarrow) November 22, 2018