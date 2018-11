Sonda InSight en Marte: la nave de la NASA toca suelo marciano

La sonda espacial InSight ha aterrizado con éxito tras hacer frente a los llamados "siete minutos de terror" justo antes de aterrizar en Marte. La emisión en directo de la maniobra por parte de la NASA se inició a eso de las 17:00 horas de Chile (15:00 hrs de Estados Unidos del este) a Marte, en un aterrizaje sumamente complejo y que culmina un viaje de más de 300 millones de kilómetros.

El módulo estacionario, despegó el pasado 5 de mayo desde la Base Aérea Vandenberg, en California, y usará una excavadora mecánica para perforar hasta unos 5 metros (16 pies) de profundidad y medir la temperatura interna del "Planeta Rojo", además de cualquier movimiento interno con ayuda de un sismógrafo.

What's the sound of a touchdown on Mars? After Monday’s #MarsLanding, @NASAInSight will essentially yell, "I made it!" Seven minutes later, the spacecraft says it again — but a little louder and clearer. Discover how we'll monitor the lander's signals: https://t.co/9r8VYpHwuk pic.twitter.com/QptZyb75xU

— NASA (@NASA) November 26, 2018