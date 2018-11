"Mucho Gusto" se queda sin Luis Jara por un tiempo: recordamos algunos de sus grandes momentos animando el matinal

Ya han pasado casi seis años desde el debut de Luis Jara en “Mucho Gusto”, por allá en el lejano 2013. Sin embargo, su popularidad sólo ha ido en ascenso. Así lo demostró el animador este lunes luego de anunciar su alejamiento del matinal.

Entre lágrimas, el cantante habló sobre su salida del espacio, indicándola como algo temporal y que se hará efectiva desde el próximo 21 de diciembre.

Tras agradecer el cariño de su público y compañeros, el rostro de Mega explicó que la decisión se debe a que “si yo no hago esta pausa para mí es muy difícil como hombre, como ser humano y como artista seguir cumpliendo con mi trabajo.”

“Este proyecto ocupó mi corazón. Me ha tocado dar la cara muchas veces. No solo para lo bueno, sino que también para lo malo. He crecido y he madurado gracias al Mucho Gusto.”, aseguró.

Y claro, “Lucho” Jara le ha dedicado largos años al matinal. Es por esta razón que a continuación recordamos algunos de sus grandes momentos animando el espacio matutino.

La consagración como el matinal más visto

Desde mayo de 2014 que “Mucho Gusto” lidera la sintonía si de matinales se trata. Pasaron distintos panelistas e invitados, pero durante al menos 50 meses, el mañanero perteneciente al grupo Bethia lideró la franja horaria. Si se mira de otra forma, fueron largos cuatro años siendo los soberanos de la sintonía.

El arribo de Katherine Salosny a la conducción del espacio fue el puntapié inicial para esta buena racha, y distintos tópicos hicieron que esta se mantuviera. La guerra por la audiencia fue ampliamente ganada salvo por pequeñas excepciones, como lo fue la cobertura del Festival de Viña 2018, días en los que “La Mañana” de Chilevisión amenazó al espacio conducido por Luis Jara al contar los pormenores de las jornadas festivaleras.

De todas formas, tal fue la fuerza con la que se impuso “Mucho Gusto” que a fines de 2017 todo el equipo cerró el cuarto año liderando el rating con una gran fiesta en pleno Vicuña Mackenna.

Michelle Bachelet se confesó con Luis Jara en “Mucho Gusto”

En septiembre de 2015 Luis jara entrevistó en vivo a la -ahora- ex presidenta Michelle Bachelet.

En la instancia, la mandataria se vio optimista sobre varios temas que llenaban su agenda; la catástrofe en el norte, la delincuencia y la educación.

Consultada por el animador acerca de los rumores sobre una posible renuncia al cargo, la Presidenta lo negó tajantemente y le recalcó a Jara que cumpliría su mandato como corresponde.

Su salida gatillada por un tumor

Un emotivo viernes fue el 2 de junio de 2017, día que el animador eligió para ponerle una pausa a su trabajo y dedicarse de lleno a su salud; iniciaría un intenso tratamiento a raíz de un amenazante tumor en las cuerdas vocales.

En la despedida salpicó el llanto amenizado con palabras de aliento. “Vamos a estar contigo en todo momento, vamos a seguir como va a ir tu evolución y estoy segura que cuando tú vuelvas, nos vamos a reír de todo lo que pasó”, le dijo Katherine Salosny durante esa mañana.

Nadie haría presagiar que la animadora saldría del programa meses después – el 22 de febrero de 2018- sin el respaldo de su compañero. Aún así, este año Jara aseguró que la salida de Salosny de "Mucho Gusto" fue un golpe duro para él. “Tuve un duelo de dos semanas. Mi mujer me dijo: ‘Se te nota muy decaído en pantalla", señaló en el programa "Cadena Nacional" de Vía X.

Volviendo a su delicado estado de salud, luego de dos meses de su partida, “Lucho” regresó al programa en gloria y majestad, superando ampliamente la sintonía de la competencia.

¡Hasta muy pronto @Luisjaraoficial! Esperamos que todo el proceso salga perfecto y nos volveremos a ver con más energía y con ¡#MUCHOGUSTO! pic.twitter.com/DI3WoqnEJ7 — ¡Mucho Gusto! (@MuchoGustoMEGA) June 2, 2017

La férrea defensa a Paty Maldonado

Si defender a su equipo se trata, Jara se lució luego de que ocurriera el impasse entre Alejandro Goic y su compañera de set, Patricia Maldonado.

Recordemos que en el marco del estreno de la nueva teleserie nocturna de Mega, a principios de agosto el actor decidió dejar el set al notar la presencia de la ex cantante.

Y mientras el gremio de actores defendió la actitud del protagonista de "Bala Loca", Jara salió en defensa de su amiga y colega.

El autor de "Un golpe de suerte" declaró a "La Mañana" de CHV que “él (Goic) sabe que la dueña de casa es Patricia Maldonado“, asegurando que en ese momento no se percató de lo que había ocurrido, pero calificándolo como "una lata" porque "en el programa se pasa bien".

"Cuando entra al set el rating sube”, se refirió en otra oportunidad respecto a una funa que le hicieron a la “Maldo” durante un despacho en vivo.

Bonus track: El día en que trollearon a Lucho Jara por comprarse con Freddie Mercury

Si bien no fue al aire, sus declaraciones llegaron hasta el set de “Mucho Gusto”. En entrevista con un diario nacional en septiembre de 2017, el cantante señaló que su registro vocal estaba mejor que nunca. “¡A veces siento que estoy cantando como Freddie Mercury!”, declaró.

Ante tal afirmación, el animador de 53 años fue trolleado durante varios días en redes sociales. En el matinal sus compañeros incluso le pintaron un bigote con plumón y lo hicieron cantar como el ídolo de Queen, pese a defenderse a si mismo en cámara: "Tendría que estar bien 'piteado' para creerme Freddie Mercury".