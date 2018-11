Campaña para encontrar al ciclista que mandó al hospital a peatón

Durante la jornada del martes, funcionarios de la Municipalidad de Providencia revisaron cámaras cercanas a la intersección de Suecia con El Vergel. La búsqueda, hasta ahora sin novedades, tenía por objeto descubrir a un ciclista que agredió brutalmente a un peatón.

El violento episodio, ocurrido entre las 19.00 y las 19.15 de este lunes, se produjo cuando Alexis Carrasco le sugirió al pedalero que no circulara por la vereda.

"Traté de decirle que bajara la velocidad y se bajó enfurecido. Primero me pegó una patada en la cintura, luego lanzó una patada directo a mi cabeza, que afortunadamente esquivé, y después me pegó una patada muy fuerte y bien pegada en la rodilla que me tiró al suelo, ahí quería seguirme pegando pero la gente lo detuvo", relato la víctima en su cuenta de Twitter.

Según la descripción de Carrasco, el agresor mide cerca de 1.90 metros y tiene un extenso tatuaje en una pierna. "Andaba en una Mountain Bike verde clara, quizás un poco fluor, y según los vecinos y conserjes que salieron a ayudarme pasa frecuentemente por el sector", añadió el hombre, quien anoche debía ser operado por su lesión en la rodilla.

Su relato coincide con el de un residente de un edificio cercano, que pidió no ser identificado. "Iba en moto y caché a dos personas gritándose. Estaban en eso, cuando el agresor llega y le bota la bicicleta, para luego propinarle una patada súper fuerte en la cadera. Era súper corpulento. La víctima se asustó e intentó grabarlo con el celular, lo que hizo que el sujeto se volviera más loco. Estacioné la moto y me meto entremedio, justo cuando le pegaba patadas en el suelo. Estaba enajenado y cuando cachó que la cagó se fue muy rápido. Luego se llenó de vecinos tratando de ayudar", revela.

Gente, este es el primer video que hemos podido rescatar, además de más testimonios, para que vean si identifican por las ropas al ciclista-veredista…

Además sabemos que luego arrancó por calle Vicuña Cifuentes hacia Los Leones pic.twitter.com/qAw3Apzb5X — Don Ale (@Don__Ale) November 27, 2018

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, comentó que colaboran en la identificación del atacante. "Nosotros no tenemos como ayudar, no nos corresponde. Salvo ayudarle a buscar quién fue el agresor, eso es lo que estamos tratando que hacer", sostuvo la edil, quien no descartó presentar una denuncia.

"En la medida que tengamos imágenes sí. Pegarle a alguien hasta quebrarle la rodilla me parece inhumano e inaceptable", dijo Matthei.

La presidenta del Movimiento Furiosos Ciclistas, Priscilla Parra, cree que la Ley de Convivencia Vial no se ha comunicado de forma efectiva. "La gente en las calles se ha ido empoderando y exigiendo más respeto por el espacio que les corresponde. Lo que lamentamos de eso es que la información que se les está dando al país con respeto a los cambios de la Ley de Convivencia no se ha difundido en forma masiva y correcta , no se ha llamado a la ciudadanía a informarse, no se le ha dado la importancia y el peso que este cambio debía traer culturalmente", indica.

"Cómo organización no tenemos estadísticas de un aumento de la violencia ni conflictos en las calles de parte de ciclistas. Lamentablemente, ese índice ha crecido en forma transversal, independiente del modo en el que se estén movilizando", sentencia Parra.