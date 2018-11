Sufrió un infarto tras una alerta falsa de misil en Hawai y ahora demandó al Gobierno

Un hombre que sufrió un ataque cardiaco poco después de que autoridades de Hawai emitieran una alerta falsa sobre un misil balístico demandó el martes al estado.

La alerta falsa y que el estado no la cancelara de manera oportuna fue factor importante para que james Sean Shields tuviera un ataque cardiaco el 13 de enero, según la demanda.

Su pareja, Brenda Reichel, que es parte en la demanda, afirma haber sufrido “trastorno emocional” por verlo casi morir en varias ocasiones. En la demanda se responsabiliza de la alerta de misil a empleados estatales y particulares no identificados así como a entidades. El demandante busca una indemnización por una cantidad no especificada.

This is the screen that set off the ballistic missile alert on Saturday. The operator clicked the PACOM (CDW) State Only link. The drill link is the one that was supposed to be clicked. #Hawaii pic.twitter.com/lDVnqUmyHa

— Honolulu Civil Beat (@CivilBeat) January 16, 2018