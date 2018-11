Chadwick pidió que carabineros investigados por muerte de Catrillanca queden en prisión preventiva

Que queden en prisión preventiva los cuatro carabineros que están siendo investigados por la muerte de Camilo Catrillanca. Eso es lo que busca el el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Ello pues anunció que este viernes, durante la audiencia de control de detención de los uniformados, el Gobierno se hará parte de una querella por obstrucción a la Justicia y en ese rol solicitarán la medida cautelar.

En ese sentido, el ministro indicó que "como querellantes, hemos acompañado al Ministerio Público y seguiremos acompañándolo en todas las acciones que sean necesarias para obtener claridad y justicia"

Rol como querellantes

"Mañana (viernes), en la audiencia de control de detención, junto al Ministerio Público, el Gobierno solicitará la prisión preventiva de estos cuatro carabineros y continuaremos trabajando como querellantes en la causa a efectos que se siga investigando para tener la tranquilidad de conocer todos los hechos, toda la verdad y todas las responsabilidades", anunció la autoridad.

Asimismo, fue enfático en recalcar que "no vamos a aceptar" que los uniformados "no cumplan co la ley, que no cumplan con sus deberes".

Orden de detención

Por último señaló que el Gobierno trabaja para transparentar las condiciones en las que se produjo el deceso del joven mapuche, ocurrido el pasado 14 de noviembre en un fundo de Temucuicui, en la Región de La Araucanía.

Cabe mencionar que el anuncio de Chadwick se dio a sólo horas que desde el Juzgado de Garantía de Collipulli anunciaran una orden de detención en contra del sargento primero Carlos Alarcón, el sargento segundo Raúl Ávila, el cabo primero Braulio Valenzuela y el suboficial Patricio Sepúlveda, todos investigados por la muerte del joven.