Se acabó la buena onda: Trump cancela reunión con Putin por G20 en Argentina

El presidente Donald Trump anunció el jueves que canceló una reunión programada con el presidente ruso Vladimir Putin, citando el decomiso de navíos ucranianos por parte de Rusia.

El mandatario estadounidense hizo el anuncio por Twitter antes de salir de Washington, DC, rumbo a la cumbre de líderes del G20 en Argentina, donde estaba previsto que se reunieran Trump y Putin.

“Con base en el hecho de que Rusia no ha regresado los buques y marineros a Ucrania, he decidido que lo mejor para todas las partes implicadas es cancelar mi encuentro previamente agendado con el presidente Vladimir Putin en Argentina ¡Espero un encuentro importante pronto tan pronto como esta situación se resuelva!”, indicó el mandatario estadounidense.

….in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved!

