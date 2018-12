"Mi idea era lograr que se detuvieran": ex carabinero imputado imputado por caso Catrillanca asegura que disparó en una "zona segura"

El exsargento del GOPE, Carlos Alarcón, en su segunda declaración ante fiscalía, manifestó que hizo advertencia al tractor donde viajaba Camilo Catrillanca, que lo tuvo a 10 o 12 metros de distancia y luego disparó. Después de los disparos el comunero mapuche murió en el Cesfam de Ercilla.

"Al chofer yo le vi la cara y reconozco que tenía bigote; el acompañante tenía su cabeza cubierta con algo, no sé qué. Me lo encontré de frente, a una distancia no más allá de 10 o 12 metros y, al verlo, lo primero que hice fue intimidarlo a que se detuviera apuntando al vehículo con mi arma de servicio asegurada que portaba, que era la carabina”, aseguró el ex Carabinero, en prisión preventiva.

Así comenzó la segunda declaración el exsargento primero del GOPE de Carabineros Carlos Alarcón a fiscalía, con respecto a la muerte de Camilo Catrillanca.

Según informó El Mercurio, el ex policía confesó al fiscal Roberto Garrido, que luego de ser informados por personal que se trasladaba en helicóptero, que tres sujetos habían bajado de sus vehículos y abordado un tractor, decidió intimidarlos y apuntarles con su arma.

"Al momento de encontrármelos les dije frases como: "¡Alto Carabineros!"; "¡párate ahí, párate ahí!". Sin embargo la maniobra del tractor fue corta y avanzó de inmediato, quedando yo cerca de la curva", detalló Alarcón.

Sobre los disparos reconoce que "tomé la decisión en ese momento de efectuar, no recuerdo exactamente si fueron cuatro o cinco tiros"

El ex policía aseguró que estaba 100% seguro que apuntó hacia la zona posterior del tractor, que contaba con una pala mecánica. "Mi idea era lograr que se detuvieran. Para mí, la zona donde yo disparé, era una zona segura de disparo".

Al igual que en su primera declaración, Alarcón insistió que fue blanco de disparos, pero que "las personas que iban en el tractor no nos dispararon", además agregó que el exsargento Raúl Ávila le confirmó que el menor tampoco portaba armas.