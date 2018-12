¿Cathy Barriga apunta a La Moneda?: "No lo descarto y dejo que Dios me ilumine"

Hace unas semanas la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, sorprendió al mundo político al poner sobre la mesa el nombre de la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, como una futura carta del partido para La Moneda.

Después de una serie de comentarios y discusiones acerca de si Barriga tiene la preparación suficiente para el cargo, fue la propia alcaldesa la que analizó el tema, dejando la puerta abierta para competir en una presidencial.

“Mi motor es la gente y voy a estar donde la gente quiere que esté, y si de corazón me acomoda, lo digo, voy a estar donde quieran que esté”, sostuvo en entrevista con La Tercera.

Sobre la posibilidad de asumir ese desafío, la alcaldesa de Maipú sostuvo que "me asusta el hecho de que esto partió como una pelotita de nieve, como lo llamo yo, cuando me pidieron ser consejera regional y acepté. Después la gente me empezó a pedir, al tercer año, que fuera alcaldesa y me lo decían en la calle. De verdad que no tenía esas intenciones. Sé lo que significa Maipú, una de las comunas más grandes, y asusta, porque hoy me están diciendo en las calles “Presidenta”.

Por otra parte, Barriga dijo no tenerle miedo a los desafíos. "Mira, estuve con un doctor que me dio un ejemplo. Él me dijo que ser alcalde de una comuna como Maipú es ser el presidente de un Chile chico. Las mujeres estamos siempre preparadas para los desafíos y, en lo personal, no le tengo miedo a nada".