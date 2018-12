Moreno y caso Catrillanca: "Nadie puede pretender resolver en pocos meses un problemas que tiene siglos"

Después de la muerte del comunero Camilo Catrillanca, el ministro Alfredo Moreno es el que más ha viajado a la zona del conflicto mapuche. El titular de Desarrollo Social aseguró, que es el hecho que más lamenta desde que se encuentra en el cargo.

En entrevista con El Mercurio destacó la pronta reacción del gobierno en un momento complejo. "Por supuesto que hay un retroceso y uno quisiera que no lo hubiera. Pero nadie puede pretender resolver en pocos meses un problema que tiene décadas o siglos. Lo importante es que estamos en el camino correcto", precisó.

Para Moreno la muerte de Catrillanca significó un duro golpe para las políticas que estaba implementando en la zona, y una profunda pena por lo ocurrido.

"Trabajamos para que no sucedan cosas como lo que le pasó a Camilo Catrillanca y a su familia, a su comunidad y a la gente que lo quiere".

Para Moreno es necesario restituir confianzas para seguir adelante. "El problema fundamental en la región es la desconfianza, entre la gente y respecto del Estado. El camino que hemos seguido apunta precisamente a eso, hay voluntad política".

Consultado por una posible candidatura presidencial, ya que muchos sondeos lo han señalado para el cargo, el ministro de Desarrollo Social señaló que "no he sido nunca candidato a nada. No soy candidato, ni tampoco voy a ser candidato".