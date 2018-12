Los chaquetas amarillas contra Macron: París se hunde entre destrozos e incertidumbre

Durante el fin de semana, las calles de Paris fueron testigos de los disturbios urbanos más violentos registrados en más de una década en el país. Los activistas conocidos como “chaquetas amarillas” están poniendo en jaque al presidente Emmanuel Macron.

Este lunes el primer ministro se reunió con dirigentes opositores para tratar de distender la situación. Sin embargo, la situación sólo parece empeorar.

Los paramédicos y los estudiantes se sumaron el lunes a las protestas contra el gobierno francés, al tiempo que la reunión con el ala moderada de los “chalecos amarillos” se canceló producto de amenazas de sectores más radicalizados dentro del movimiento, según Le Monde.

Las manifestaciones comenzaron en 17 de noviembre debido a la molestia de los automovilistas por un aumento en los impuestos sobre el combustible, especialmente el diesel por motivos ambientales, pero han crecido para abarcar una variedad de exigencias y quejas de que al gobierno de Macron no le importan los problemas de la gente común.

“El problema está en que no hay cabezas visibles, porque no hay un sindicato o partido político que sea responsable, que haya citado”, indicó Samuel Fernández, ex embajador chileno y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central.

Si Macron no logra controlar la crisis tendría un “costo muy alto” para su gobierno, indicó Fernández. “Significa que lo que él prometió, que era una gobernabilidad distintas a la que han hecho siempre los antiguos gobiernos, está en juego”, agregó.

Actualmente, el valor del diesel en Francia tiene un valor equivalente a los 1.145 pesos chilenos por litro, mientras que en nuestro país cada litro cuesta sólo 650 pesos chilenos.

Con todo en contra, inclusive las encuestas en las que tiene sólo un 26% de la confianza de los franceses, el presidente tendrá que buscar una fórmula para salir de la crisis más grave desde su elección en mayo de 2017.