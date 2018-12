Abogado que pone en jaque a general (R) Villalobos: "Hay una foto de prueba que mostró que no sé si es una copia fiel"

Era 8 de febrero de 1985 y mientras en el estadio Sausalito de Viña del Mar un grupo de carabineros se alistaba para ofrecer la seguridad en en el amistoso entre Chile y Finlandia, en San Felipe, en la misma Región de Valparaíso, otro piquete de uniformados detenía a cerca de 170 estudiantes de la U. de Chile que realizaban labores de voluntariado. Entre ellos, Patricio Manzano de 21 años, quien no sólo fue aprehendido: murió producto de torturas. Bruno Villalobos estaba ahí.

A 38 años de eso, este jueves tanto el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia como el abogado querellante en el caso Manzano, Cristián Cruz, solicitaron procesar al general (R) Villalobos, quien hasta el 12 de marzo pasado estuvo al mando de Carabineros.

"Dicha solicitud se basa en el mérito del proceso", indica Cruz a Publimetro. Según él, que se haya interrogado el pasado 1 de octubre a Villalobos como inculpado por este caso, abrió el camino para solicitar el procesamiento.

Cuestiona argumentos de su defensa

Durante esa primera etapa el uniformado ya había declarado su inocencia, asegurando que no participó ni del operativo ni de la golpiza que terminó con la muerte del joven. Así, se desplazó la responsabilidad a Fuerzas Especiales de Carabineros. No obstante, para Cruz, esto no necesariamente ocurrió así.

"Los carabineros que están a cargo de los hechos son de Fuerzas Especiales, es un grupo específico, y el señor Villalobos era el jefe y así lo han dicho varios de sus subordinados" sostiene el abogado.

Foto de la discordia

En ese sentido, el abogado Cruz señala que durante el interrogatorio a Villalobos, hubo un hecho crucial que juega a favor de la parte querellante: la presentación de dos fotos del día en que se detuvo a los jóvenes. Una mostraría que los jóvenes estuvieron en una unidad policial, cuestión que desmentirías las versiones que apuntan a que no pasaron por ahí.

"En esa fotografía no se puede identificar los rostros de los funcionarios. Entonces uno se pregunta si esta fotografía es la copia fiel de la original o es una copia que por alguna razón, inhibe. Nos llama la atención, conociendo el comportamiento público y notorio de determinadas autoridades de Carabineros si esta no es la misma lógica", sostiene Cruz.

Agrega que "dar muerte a una persona en torturas, es un hecho brutal: requiere un especial ensañamiento, no sólo está el objetivo de matar. Usualmente el que tortura, no lo hace por uno o dos segundo, a diferencia de matar por un disparo. En las torturas es distinto, pues nos habla que hay mayor fuerza en la saña y de la brutalidad de quienes ejercieron las torturas de mano propia de quien tortura".

Cabe mencionar que será el ministro Mario Carroza quien informará si acaso prospera o no la solicitud de procesamiento.